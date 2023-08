Serie TV Doc – Nelle tue mani 3: proprio lui è stato fatto fuori senza pietà | Fine assurda Di Diandra Migliorucci - 10

La nuova stagione della fiction targata Rai si prospetta essere ricca di novità e i fan non vedono l’ora di seguirla.

Doc-Nelle tue mani è una delle serie televisiva firmata Rai che ha riscosso e continua a riscuotere un enorme successo tra il pubblico italiano. Le riprese della terza stagione sono iniziate e porterà con sé molte novità riguardanti il cast e molto altro.

Luca Argentero, attore che interpreta Andrea Fanti nella fiction, ha dichiarato che le riprese per la nuova stagione sono iniziate a maggio e che tornerà sul piccolo schermo a gennaio 2024. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire come continueranno le storie dei loro personaggi del cuore.

Ma le novità non si fermano soltanto alla data di uscita della terza stagione, bensì escono fuori anche dall’Italia. Anzi, dall’Europa. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni, pare proprio che la Fox abbia acquistato i diritti della serie tv. Inoltre, nella versione americana il ruolo del Dottor Fanti potrebbe essere interpretato da una donna.

Oltre a questa notizia internazionale che, sebbene sia ancora solo una voce di corridoio, pare avere delle solide basi, c’è uno scoop sensazionale che riguarda l’entrata di un nuovo personaggio nel cast della terza stagione di Doc-Nelle tue mani.

La new entry che nessuno si aspettava

La notizia che sta facendo il giro del web è quella che riguarda l’entrata in scena nella terza stagione di Doc-Nelle tue mani di Giacomo Giorgio, attore famoso per il suo ruolo in Mare Fuori. Nella serie tv partenopea, Giacomo ha interpretato Ciro Ricci ed è stato capace di conquistare il cuore di moltissimi italiani.

In Mare Fuori, sembra proprio che Ciro Ricci sia deceduto, facendo precipitare i suoi fan in uno stato di tristezza. Ma i telespettatori hanno ancora un barlume di speranza, dal momento che i funerali di Ricci non si sono mai visti. I fan della serie sperano ancora di rivederlo nelle prossime puntate di Mare Fuori.

Giorgio e Argentero, coppia esplosiva

Giacomo Giorgio è molto impegnato al momento, perché oltre che entrare a far parte del cast della terza stagione di Doc-Nelle tue mani, è stato il protagonista anche di una nuova serie tv intitolata Noi siamo leggenda.

L’arrivo di Giacomo nella nuova stagione di Doc-Nelle tue mani si prospetta portatore di grandi novità. Inoltre, i fan non vedono l’ora di scoprire come il personaggio di Giorgio sarà inserito nella trama e che coppia formerà con Luca Argentero. Una terza stagione ricca di sorprese e novità: non ci resta che aspettare l’inizio del prossimo anno.