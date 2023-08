Serie TV Il paradiso delle signore 8: per Maria la fine è vicina, c’entra Vito | ANTICIPAZIONI Di Diandra Migliorucci - 9

La nuova stagione della fiction targata Rai promette grandi colpi di scena e situazioni avvincenti, come nel caso di Maria.

Il paradiso delle signore è una serie televisiva italiana che ha saputo conquistare il cuore dei suoi telespettatori in maniera graduata e garbata, fino a farli appassionare dei suoi personaggi e delle loro storie avvincenti ed intrecciate. La settima stagione è terminata lo scorso 5 maggio, lasciando i fan con molte domande e dubbi.

L’ottava stagione inizierà il prossimo settembre e sembra promettere diversi colpi di scena, forti emozioni e nuovi personaggi entrare in gioco e scombussolare le vite dei nostri amati protagonisti. Grazie ad alcuni scatti ed interviste degli attori, i fan hanno potuto assaggiare dei piccoli spoiler riguardanti la nuova stagione della soap opera.

Tra questi, anche Chiara Russo, attrice che recita nel ruolo di Maria, ha rilasciato un’intervista a superguida tv dove ha parlato un po’ del suo personaggio e di quello che le capiterà nella prossima stagione. Nell’ottava stagione, Maria diventerà un’importante stilista del magazzino, dedicandosi alla linea delle spose.

Ma non saranno tutte rose e fiori. Infatti, Maria dovrà condividere lo spazio con un altro stilista e i due non saranno molto in sintonia. La Russo ha rivelato che il personaggio di Maria cambierà atteggiamento e non sarà più timida e sottomessa, bensì forte e determinata a non farsi annientare dello stilista che le metterà i bastoni tra le ruote.

Arriva la famiglia

Oltre al lavoro, Maria avrà diverse difficoltà anche in famiglia. I suoi parenti si trasferiranno in città e saremo testimoni di inevitabili battibecchi. Maria dovrà fare i conti con suo padre, un uomo siciliano di altri tempi con principi fermi e regole ferree. Per lui sarà difficile ambientarsi nella nuova città e vedere sua figlia con un lavoro già avviato.

Fortunatamente, come ha svelato Chiara Russo, il sentimento tra padre e figlia avrà la meglio e l’uomo non ostacolerà la crescita professionale e personale di Maria. Ma i grattacapi non sono finiti qua, perché Maria avrà problemi anche da un punto di vista sentimentale.

Problemi tra Maria e Vito

La parte emotiva ed amorosa della donna subirà un forte ed inaspettato arresto per via del trasferimento di Vito in Australia. La distanza tra i due metterà a dura prova il loro amore, che attraverserà anche un momento di forte crisi.

Sebbene i due si amino molto, l’enorme distanza che li separa crea un alto ostacolo da superare. Sia Maria che Vito sono determinati a stare ancora insieme, ma sarà una missione molto difficile e piena di ostacoli. Aspettiamo le nuove puntate per scoprire di più sul destino dei personaggi de Il paradiso delle signore.