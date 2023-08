Serie TV Only Murders in the Building 3: ecco i principali sospettati di questa stagione per adesso Di Federico Del Ferraro - 11

Only Murders in the Building non piazza mai degli indizi casuali, ma a volte ci lascia seguire piste false per depistarci.

La brillantezza di Only Murders in the Building è in ogni suo aspetto. Il cast, guidato da un trio di eccezione come Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez, è già abbastanza solido e valevole del prezzo del biglietto. Se a questi aggiungiamo nomi del calibro di Tina Fey, Cara Delevingne o Jackie Hoffman, ogni stagione riesce a raggiungere nuovi apici. La terza stagione è intenzionata a superare i suddetti apici con l’aggiunta di due grandissimi nomi: Paul Rudd e Meryl Streep.

Entrambi interpretano degli attori nella rappresentazione di Oliver (Martin Short), ma il primo, Ben Glenroy, è anche la sfortunata vittima di questa stagione. Il personaggio di Streep invece, Loretta Durkin, sembra essere finora l’indiziata numero uno. Le stranezze di Loretta però sono così plateali da aver convinto tanti spettatori che si tratti di un depistaggio da parte degli scrittori, e che il colpevole vada trovato altrove. Ma dove?

Cosa vuole Loretta Durkin?

La domanda più pressante riguardo Loretta è proprio quale sia il suo obiettivo. Non perché non lo conosciamo, anzi, i dubbi sorgono proprio perché ci sembra di conoscerlo ma i suoi comportamenti sembrano indicare che si tratti di una farsa. Loretta è una attrice dal modesto talento che vuole cogliere l’occasione di una carriera grazie allo spettacolo di Oliver, per il quale pare provare dei sentimenti affettuosi. Per guadagnarsi le luci dei riflettori però deve neutralizzare Ben Glenroy, protagonista carismatico che finirebbe per oscurarla.

Quando Ben sembra morire nella serata d’apertura e lo spettacolo pare destinato ad essere cancellato però, Loretta esulta. È felice, ma perché rallegrarsi se l’occasione attesa da una vita sta per sfumare davanti ai suoi occhi? E perché scoprire che Ben fosse ancora vivo (e che di conseguenza lo spettacolo si farà) la rattrista? Sono ancora molti i misteri non svelati di Loretta, ma in quanto prima pista della stagione, potrebbe trattarsi di un depistaggio.

Anche Kimber fra i sospettati

A questo punto è importante specificare che solo tre dei dieci episodi della Stagione 3 di Only Murders in the Building sono stati distribuiti, quindi l’indagine è ancora lunga. Finora però, oltre a Loretta, c’è un altro grosso sospetto: Kimber Mia. Il personaggio è interpretato da Ashley Park ed è stata identificata da Charles come sospettata grazie ad una certosina verifica dei fazzoletti della troupe, dato che Ben ne stringeva uno quando è stato ritrovato: l’unica senza fazzoletto è proprio Kimber, che in un’altra scena indirizzava degli sguardi non esattamente amorevoli a Loretta. Solo il tempo darà una risposta.

Only Murders in the Building Stagione 3 è disponibile in streaming su Disney+.