Chi è il figlio segreto di Toto Cutugno nato fuori dal matrimonio da una scappatella | FOTO

Toto Cutugno ha avuto un figlio da una relazione clandestina fuori dal matrimonio, ecco chi è Nicolò Cutugno.

Nella giornata di ieri, martedì 22 agosto, si è spento il famosissimo cantante e artista italiano Toto Cutugno, a darne notizia il suo manager che ha spiegato come le condizioni del cantante siano peggiorate negli ultimi mesi.

Toto aveva compiuto da poco più di un mese i suoi 80 anni, purtroppo non ha potuto festeggiarli in grande stile perché la malattia ha iniziato ad aggravarsi ed è stato ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove alla fine ha perso la sua battaglia.

La musica di Toto non solo è diventata un simbolo nel nostro Paese, tra le sue canzoni più famose è impossibile non citare proprio ‘l’italiano, il brano del 1983 che ancora oggi resta immortale e conosciuta da tutti, ma con le sue melodie è riuscito ad incantare tutto il mondo.

La sua popolarità era talmente forte soprattutto in Sudamerica e in Russia al punto che in Ucraina era stato inserito nella lista nera quando è scoppiata la guerra. La sua vita privata è sempre stata poco nota, Toto ha sempre mantenuto il massimo riserbo, però alcuni dettagli sono emersi.

Il figlio avuto fuori dal matrimonio

Della vita provata di Toto Cutugno sappiamo che è stato sposato con la moglie Carla e ha un figlio, Nicolò, che però è nato da un’altra donna. Si è trattato di una relazione segreta con la sua amante Cristina. Al contrario di quello che in molti potrebbero pensare, la moglie Carla ha da sempre amato e voluto riconoscere il bambino. Lo stesso Toto ha raccontato come la moglie lo abbia supportato.

Lo stesso ha ammesso che Carla avrebbe potuto sbatterlo fuori di casa e invece al contrario gli ha detto subito di riconoscerlo come suo figlio e dargli il suo cognome. Mettendo il risalto il grande cuore e l’amore della donna che gli è stata a fianco fino all’ultimo momento.

Chi è Nicolò Cutugno, l’amatissimo figlio

Nicolò, attualmente trentenne, non è mai stato attratto dalle luci della ribalta, ha sempre preferito una vita riservata e mantenere un basso profilo, nel 2018 era stato proprio suo padre Toto a parlare di lui durante un’intervista al Corriere della Sera quando il giovane aveva ancora 28 anni, raccontando che si era laureato con Economia e che era uno dei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese doveva puntare.

Padre molto fiero di suo figlio, nonostante l’infanzia travagliata per via dello scandalo che aveva portato la sua nascita fuori dal matrimonio, il giovane ha dimostrato di saper affrontare le sfide e ottenere ottimi risultati sul piano professionale. Attualmente non si hanno informazioni di dove abiti e lavori Nicolò, con la sua formazione potrebbe essere stato chiamato all’estero, anche se con grande probabilità ha maturato la sua professione in Italia.