Funerali Toto Cutugno: come e dove seguirli per dare l’ultimo saluto al grande artista

Si è spento nella giornata di ieri Toto Cutugno dopo la lunga malattia, ecco dove e come seguire i funerali.

Ieri, martedì 22 agosto abbiamo appreso la terribile notizia che il grande artista Toto Cutugno ci aveva lasciati dopo aver combattuto strenuamente contro il terribile male. Colpito nel 2008 da un terribile tumore al colon.

Alle ore 16,00 si è spento all0Ospedale San Raffaele di Milano, a darne il triste annuncio è stato il suo manager Danilo Mancuso, spiegando che le condizioni del cantante si erano aggravate dal mese di luglio.

Diventato un’icona del nostro Paese, Cutugno ha saputo portare la tradizione della musica italiana in tutto il mondo, con successi che hanno fatto la storia, come il brano del 1983 ‘L’italiano’ e le oltre 100 milioni di copie vendute.

Il ricordo di Toto Cutugno rimarrà per sempre impresso in tutti gli italiani, che ancora oggi cantano le sue canzoni, anche i più giovani conoscono tutte le parole dei suoi brani, Toto rimarrà immortale.

I funerali di Toto Cutugno

Per chi vorrà rendere omaggio a Toto Cutugno, i funerali si terranno mercoledì 24 agosto a Milano presso la Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo che si trova in viale Argonne al 56, la funzione avrà inizio alle ore 11.00.

Per quanto riguarda la camera ardente aperta al pubblico siamo in attesa di avere maggiori informazioni, sarà compito di Palazzo Marino a darne notizia e indicazioni sull’organizzazione e in queste ore stanno pianificando come controllare e gestire il grande numero di persone che saranno presenti.

L’ultimo saluto a Toto Cutugno

Attualmente non è stato confermato quali reti televisive trasmetteranno i funerali di Toto Cutugno, ma è presumibile che le maggiori manderanno in diretta la funzione, inoltre sarà sicuramente possibile seguirlo online attraverso i siti dei principali quotidiani italiani. Sono molte le personalità dello spettacolo che in queste ore stanno porgendo messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia.

Presenti alla cerimonia non soltanto i grandi musicisti, ma tutto il mondo della spettacolo, che in queste ore sta pubblicando messaggi di profondo cordoglio per la scomparsa di uno dei più grandi artisti del nostro paese, oltre che un caro amico per molti. Come per esempio Pupo che scrive: “Toto, amico caro ed amato. Compagno di innumerevoli ed indimenticabili momenti di spettacolo e di vita, ti auguro buon viaggio. Mi mancherai”. Anche l’amico Pippo Baudo dice: “Sono addolorato, Toto Cutugno era una persona buona. Una perdita troppo grande per me, sono addolorato. Una grande perdita per tutti gli italiani e per chi ama la musica. Sembrava scontroso, invece era chiuso perché era malinconico e non triste”.