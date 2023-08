News Toto Cutugno: spunta la vera causa della morte | La battaglia persa Di Camilla Conti - 16

Abbiamo ormai appreso con grande dolore che Toto Cutugno ci ha lasciato dopo aver sofferto di un brutto male.

Nella giornata del 22 agosto è arrivata la notizia che il grande Toto Cutugno è deceduto alle ore 16.00 all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ormai ricoverato da diverso tempo, a darne la trista notizia è stato il suo Danilo Mancuso.

Nel suo messaggio spiega che Cutugno aveva lottato contro la lunga e terribile malattia aggravatasi nell’ultimo periodo. Così abbiamo perso un altro grande pezzo di storia della musica italiana.

Con le sue canzoni, la musica di Toto Cutugno ha fatto il giro del mondo, partendo proprio da quella che probabilmente è la sua più iconica, “L’italiano”, uscita nel 1983 e ancora oggi conosciuta e cantata da tutti.

Toto durante la sua lunga e grandiosa carriera aveva fatto numeri di record, con oltre 100 milioni di copie e quella sua semplicità con la quale portava la tradizione della musica italiana anche all’estero.

Le cause della morte di Toto Cutugno

Nella giornata di giovedì 24 agosto si terranno i funerali presso la Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo, alle ore 11 in viale Argonne 56 a Milano. A darne notizia il suo manager e tutta la famiglia. Toto stava molto male e in quest’ultimo periodo la situazione si era aggravata in modo significativo fino a portarlo alla morte poco più di un mese dopo aver compiuto 80 anni.

Toto soffriva ormai da molto tempo, nel 2008 aveva lottato strenuamente contro il tumore, gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata, lo stesso aveva dichiarato di aver lottato con tutte le sue forse e di aver vinto. Si era dovuto immediatamente sottoporre a un delicato intervento chirurgico e ad operarlo era stato proprio il medico che gli aveva presentato il suo caro amico Albano Carrisi.

La malattia e la morte di Toto Cutugno

Cutugno aveva poi dichiarato glie era letteralmente stata salvata la vita, si sentiva un miracolato e che da quel momento in poi avrebbe morso la vita ancora più di prima, vivendola al massimo. Purtroppo la vita lo ha messo davanti ad altre sfide durissime, che lo hanno strappato alla vita.

In seguito si era scoperto che il tumore aveva coinvolto anche un rene che gli era stato dovuto asportare, dopo l’operazione sembrava essere tornato a stare meglio. Al momento del ricovero è stato portato nuovamente all’ospedale San Raffaele di Milano, questo potrebbe voler significare che il terribile male si era ripresentato. Attualmente non sono ancora state rilasciate delle dichiarazioni concrete, ma le dinamiche hanno fatto trapelare alcune indiscrezioni che collegano il decesso al tumore che gli era stato diagnosticato nel 2008. In attesa di conferma, ci stringiamo al dolore della famiglia.