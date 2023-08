News Sei prudente o ami il rischio? Il test della maschera non mente mai | È il momento della verità Di Camilla Conti - 16

Il test della maschera ti dirà chiaramente che tipo di persona sei, sei amante del pericolo o preferisci la tua zona di confort?

I test della personalità sono un modo simpatico e anche interessante per scoprire qualche lato meno conosciuto della nostra personalità, si basano prettamente sull’istinto e questo permette di essere particolarmente accurati.

In questo caso andremo ad analizzare una parte specifica del comportamento umano, quello legato alla paura, in diverse occasioni vi sarà capitato di dovervi mettere alla prova, uscendo dalla vostra zona di confort, ma è davvero quello per cui siete portati?

Ogni persona reagisce agli eventi in modo totalmente personale e in più occasioni vi sarete stupiti, sia in positivo che in negativo, di qualche vostra azione che non vi sareste mai aspettati di compiere.

C’è chi aguzza l’ingegno, chi si fida dell’istinto, chi è maniaco del controllo, chi rifugge l’ostacolo, insomma le sfaccettature sono davvero tante e nel momento del bisogno potrebbe spuntare fuori un tratto di cui non eravate assolutamente a conoscenza, mettendovi in difficoltà, quindi è meglio sapere subito cosa nascondiamo.

Il test della maschera svela il tuo lato nascosto

Come per tutti i test che mettono alla prova la tua personalità vige una regola fondamentale, mai mentire a se stessi, quindi guardare l’immagine e scegliete quale delle tre maschere ha catturato per prima il vostro sguardo, anche solo per un secondo. Adesso poniti la domanda se pensi di essere una persona audace o prudente e vediamo se è davvero così.

In questa immagine in alto ci sono tre differenti maschere, si dice che ne indossiamo una a seconda della situazione che ci troviamo davanti, che non vuol dire essere falsi, semplicemente è un modo per adattarsi alle situazioni mostrando quella parte di sé che ci fa stare meglio. Però questo è il momento di toglierla e scoprire che cosa nascondete nel profondo del vostro animo.

Scopri chi sei davvero, soluzione al test

Se hai scelto la maschera numero 1 sei davvero in equilibrio con te stesso, davanti al bisogno difficilmente ti trovi in difficoltà sulle scelte da prendere se buttarsi oppure frenare l’istinto. Difficilmente hai sbagliato un giudizio e questa è una delle tue più grandi forze, se in passato non ti sei fidato del tuo sesto senso ben presto ti sei reso conto di aver fatto male, quindi non farlo ancora.

Se hai scelto la maschera numero 2, il tuo tratto distintivo più forte è sicuramente l’istinto, in più di un’occasione ti è stato di grande aiuto, ma in altre ti sei gettato a capofitto senza pensare alle conseguenze solo per seguire quel sentimento. Sei abituato a metterti sempre in prima fila soprattutto davanti alle ingiustizie e questo ti fa onore, ma ricordati di contare fino a 10 prima di fare sempre il passo nel vuoto.

Se invece hai scelto la maschera numero 3, quello che ti contraddistingue maggiormente è essere una persona riflessiva e molto introversa, non ti piace prendere decisioni affrettate senza prima averci riflettuto attentamente ponderando i vari fattori, sicuramente un comportamento saggio che in più occasioni ti ha fatto prendere la decisione sbagliata, ma in altri momenti hai perso il momento giusto, impara a dosare la ragione e l’istinto, perché anche quello non ti manca. Se questo test ha stimolato la tua curiosità di conoscere altri aspetti di te stesso, allora provane un altro.