News Addio in Rai: amata conduttrice fatta fuori senza pietà | Per lei è finita male Di Luna Vespri - 16

Un altro triste addio in Rai, la famosa conduttrice, amatissima dal pubblico fatta fuori senza indugio. Ecco il motivo.

Nell’ambito delle novità che caratterizzano la prossima stagione televisiva 2023/2024, come anche il pubblico avrà potuto notare, un’ondata di cambiamenti significativi sta sconvolgendo i palinsesti di Rai e Mediaset.

Tra i vari aggiornamenti, un noto programma della Rai e la sua affascinante conduttrice, Serena Bortone, sono destinati a prendere strade diverse. Ma quali sono i motivi di tale cambiamento? A quanto pare la verità dietro questa inattesa decisione è venuta finalmente a galla.

Questo periodo di rinnovamenti sta dimostrando di essere, infatti, uno dei più dinamici di sempre nella storia delle trasmissioni televisive. Le modifiche coinvolgono non solo i volti in prima linea, ma anche le dinamiche interne delle reti stesse.

Il clamoroso passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset e il ritorno di Alberto Matano alla Rai come conduttore de La Vita In Diretta sono solo alcuni degli esempi di questa evoluzione, che con molte probabilità andrà avanti ancora per un po’.

Perché non verrà più trasmesso Oggi è un altro giorno

Nel cuore di questi cambiamenti, però, sorge anche un po’ di amarezza per i fan di lunga data. Il programma che ha accompagnato il pubblico per anni, Oggi È Un Altro Giorno, condotto con maestria da Serena Bortone, ha ufficialmente abbassato il sipario. Questo spazio tanto amato cederà il posto a La Volta Buona, segnando il ritorno in grande stile di Caterina Balivo.

La decisione di mettere fine a questa storica trasmissione non è stata presa alla leggera. A spiegare il ragionamento dietro questa scelta è Angelo Mellone, il nuovo responsabile dei programmi nella fascia daytime. Egli ha affermato, infatti: “La scelta è stata di tipo editoriale, affidando il programma a un professionista come la Balivo” ha poi aggiunto “Lo stiamo costruendo, vogliamo un programma più competitivo su quella fascia e che abbia un maggior aggancio con ciò che accade dopo, cioè l’universo della fiction Rai.”

La nuova svolta di Serena Bortone

Mentre il pubblico affronta l’addio a “Oggi È Un Altro Giorno”, la conduttrice Serena Bortone intraprenderà un nuovo capitolo nella sua carriera. Infatti, la sua esperienza televisiva proseguirà su Rai Tre con un programma presumibilmente intitolato Le Parole.

La decisione di dare a Bortone questa nuova opportunità riflette la stima e il rispetto guadagnati nel corso degli anni, nonostante l’addio al programma che l’ha resa un volto familiare in molte case italiane.