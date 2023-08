News Massimo Giletti senza filtri: “È lei il mio grande amore” | Finalmente esce allo scoperto Di Ambra Ferri - 8

Massimo Giletti svela per la prima volta il suo lato più sensibile ed emotivo. La dedica alla donna della sua vita spiazza tutta Italia.

Siamo abituati a percepirlo come un uomo combattivo, critico, a tratti austero. In realtà, Massimo Giletti nasconde un lato dolce che fa fatica a mostrare, soprattutto in pubblico, ma che emerge grazie alla sua donna.

Per la prima volta, infatti, si è esposto davanti a tutta Italia. É successo nello studio di Belve, quando è stato ospite di Francesca Fagnani per un’intervista molto intima, che ha scavato nei ricordi della sua vita.

Proprio in quell’occasione così speciale, il conduttore di Non è l’Arena si è lasciato andare parlando della sua amata compagna, a cui ha riservato parole dolcissime: “Lei è il mio grande amore”, ha detto.

Massimo Giletti travolto dai sentimenti

Durante la lunga chiacchierata con Francesca Fagnani, Giletti ha tirato le somme della sua vita finora, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera, passando per l’addio alla Rai fino alla sua sfera più privata. Tra programmi televisivi, scandali, amori e tradimenti, Giletti si è raccontato per la prima volta a 360 gradi.

Parlando di amore, il conduttore ha ammesso di essere un “Don Giovanni”, quindi un grande amante delle donne. Con loro non si risparmia, ecco perché ha collezionato moltissimi episodi inediti, talvolta poco gradevoli per le partner. Una donna, però, gli ha davvero rubato il cuore, tantoché il conduttore ha ammesso davanti a tutta Italia di essere innamorato di lei da circa 10 anni.

Chi è la compagna misteriosa di Giletti

Ripercorrendo la sua esistenza finora, Giletti ha confessato di non essersi comportato bene in passato e di essere stato scorretto con alcune donne, motivo per cui ha avuto relazioni turbolente: “Quando si è sempre alla ricerca, questa comporta dei tradimenti”, ha detto alla Fagnani. Dopo anni di puro divertimento, però, è arrivata una donna che è riuscita a conquistare totalmente il suo cuore: si tratta della sua attuale compagna, di cui lui è ancora molto innamorato.

La cosa curiosa è che della donna in questione non si conosce l’identità, ecco perché viene spesso soprannominata “la misteriosa fidanzata di Massimo Giletti”: senza nome né volto, sappiamo solo che è riuscita ad “addomesticare” un uomo vulcanico. I due vogliono tutelare la loro privacy e la loro storia d’amore, motivo per cui non rivelano di essere fidanzati, anche se il sentimento che li lega è davvero fortissimo. Secondo il grande pubblico, la fidanzata di Massimo Giletti potrebbe essere la sciatrice olimpica Sofia Goggia, con cui il conduttore è stato avvistato spesso insieme. Ovviamente, si tratta solo di indiscrezioni: finché non avremo prove evidenti o i due non si esporranno, possiamo solo viaggiare con la fantasia!