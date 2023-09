News Settembre da incubo: precipitano le temperature, preparati all’autunno improvviso | Instabilità burrascosa Di Marina Drai - 12

Che cosa ci dobbiamo aspettare dal meteo di settembre? Ecco quali sono le previsioni per le prossime settimane.

La fine dell’estate meteorologica porta sempre con sé un po’ di instabilità: dopo il caldo dei mesi estivi, il meteo comincia a prepararsi a temperature più miti e i primi temporali affiorano sulla penisola.

Quest’anno il passaggio sembra essere piuttosto burrascoso, con un meteo indeciso tra il freddo e il caldo e conseguenti fenomeni piuttosto instabili. Ne è la prova il tempo di questi ultimi giorni: dal caldo torrido si è passati a un brusco abbassamento della temperatura.

L’estate 2023 sembra essere durata meno del solito a causa di un giugno che è stato per la maggior parte molto fresco e con diversi fenomeni temporaleschi sparsi. Luglio e agosto sono stati due mesi ottimi, ma per molti il caldo è durato troppo poco.

Cosa ci dobbiamo aspettare ora da settembre? Gli ultimissimi giorni di agosto sono stati piuttosto instabili e ci hanno fatto assaggiare un po’ di autunno. Il caldo tornerà di nuovo o l’estate ormai è finita?

Il meteo di settembre

Dopo un periodo di incertezza meteorologica sta per giungere il momento della stabilizzazione del tempo. L’alta pressione farà il suo ritorno, portando con sé condizioni stabili, soleggiate e calde quasi su tutto il Paese. Potremmo ancora assistere a temporali nelle zone interne e montuose Questo repentino mutamento delle condizioni atmosferiche potrebbe essere il preludio a significativi cambiamenti che avverranno a partire dal 10 settembre, segnando la vera fine dell’estate.

Le temperature, dopo un calo dovuto all’influenza dell’aria fresca proveniente dall’oceano che ha coinvolto l’intera Italia, torneranno ad aumentare nei primi giorni di settembre, soprattutto al Sud. Nei primi giorni del mese possiamo aspettarci nuovi picchi di temperatura di 30°C o anche oltre. Le serate, le notti e le prime ore del mattino saranno fresche al Centro-Nord, con temperature che potranno scendere al di sotto dei 15-16 gradi centigradi in pianura, tra i 9°C e i 13°C in collina e addirittura vicino allo zero, o anche al di sotto, in montagna.

Quando arriverà l’autunno?

Difficile fare previsioni a lungo termine per fine settembre. Si può però dire, con un certo grado di certezza, che la settimana dal 4 al 10 sarà caratterizzata da temperature ancora piuttosto alte a causa del ritorno dell’anticiclone Nord Africano. Le temperature non saranno comunque quelle troppo elevate dell’estate. Le zone più calde saranno principalmente quelle del sud, in particolare quelle occidentali, come la Sardegna, ma anche il Lazio, la Campania, la Calabria, la Basilicata, la Sicilia e le zone interne della Puglia.

Dopo il 10 settembre ci saranno dei cambiamenti importanti: l’anticiclone si sposterà dall’Italia e cominceranno le prime transizioni autunnali, proprio mentre ci si avvicina al 22 settembre. Dal 15 settembre l’Italia sarà colpita da una serie di perturbazioni sparse, anche se le temperature non scenderanno ancora eccessivamente. Il passaggio, per fortuna, sarà graduale. Godetevi questi ultimi giorni d’estate e progettate qualche vacanza last minute prima che arrivi l’autunno!