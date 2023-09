News Spunta il retroscena sulla fine tra Alessia Marcuzzi e Facchinetti: “Non ci sono riusciti” | Fa male Di Camilla Conti - 18

Dopo anni viene alla luce una rivelazione clamoroso sulla fine della relazione tra Alessia Marcuzzi e Facchinetti.

Tra le coppie che hanno catturato di più l’interesse mediatico, sicuramente ci sono stati Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, la loro storia d’amore sembrava una favola, ma ad un certo punto tutto è finito.

Adesso dopo anni viene alla luce un dettaglio che potrebbe cambiare tutte le carte in gioco, un a rivelazione dopo che per tutto questo tempo hanno mantenuto un alone di mistero sulla fine della loro storia.

Durante gli anni del loro amore, i due hanno dato alla luce una figlia, Mia, la coppia ha sempre fatto in modo che anche dopo la separazione la bambina continuasse a ricevere amore incondizionato da entrambi i genitori, che nel frattempo si sono ricostruiti una vita.

Al momento della separazione, sia Alessia che Francesco hanno mantenuto il silenzio praticamente assoluto sugli accadimenti che hanno portato alla fine della loro storia. Ma a parlare ci ha pensato una persona vicinissima soprattutto a Francesco.

La rivelazione del parente di Francesco sulla storia con la Marcuzzi

A scoperchiare il vaso di Pandora è stato proprio Roby Facchinetti, papà di Francesco e leader dei Pooh, durante un’intervista ha deciso di rompere il silenzio che durava da troppo tempo, su quello che era successo nella sua famiglia. Con parole estremamente garbate ha deciso di fare chiarezza sulla ex coppia spiegando che prima di arrivare al triste epilogo aveva davvero provato di tutto.

Quello che però era arrivato a mancare era un rapporto basato sulla complicità e per quanto avessero fatto degli sforzi, nulla era servito. Quindi, sono arrivati al triste epilogo di lasciarsi, infine ha aggiunto che in pratica si era esaurito l’amore e sono emerse le loro molteplici differenze.

Francesco Facchinetti e quella tremenda sofferenza

Anche Francesco ha poi deciso di parlare in merito a quanto accaduto e non ha fatto segreto della sua profonda sofferenza dopo che Alessia Marcuzzi lo aveva lasciato, tanto da ammettere di essere stato seriamente male. Nel tempo la situazione si è appianata e a oggi i due conducono una vita felice.

Non solo, come detto in precedenza, i due hanno trovato il modo di ricucire il rapporto nel migliore dei modi, certo non è mai più tornato l’amore, ma hanno scoperto una profonda amicizia che tutt’oggi li lega e gli permette di essere una meravigliosa famiglia allargata, in cui riescono a concigliare il lavoro, gli amici e le rispettive nuove relazioni.