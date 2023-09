News Svelati i segni più infedeli dello zodiaco, meglio non fidarsi ciecamente | Insospettabili Di Ambra Ferri - 13

Quali sono i segni zodiacali che fanno più fatica a essere fedeli a una persona? La monogamia non fa per loro!

Oggi scopriremo quali tra i 12 segni che compongono lo zodiaco hanno difficoltà a essere fedeli. Sempre alla ricerca di attenzioni, basta uno sguardo per farli innamorare.

Oltre a prevedere come si svolgeranno le nostre giornate, le stelle possono aiutarci a conoscere meglio le persone. Ogni segno zodiacale, infatti, ha le proprie caratteristiche che designano un tipo di carattere ben definito.

Le stelle ci raccontano chi siamo e come ci comportiamo in famiglia, in amore e sul lavoro, come superiamo le difficoltà e le gioie. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fedeltà.

La lista dei segni zodiacali più infedeli

Nella lista dei segni più infedeli rientra quello del Cancro, che ama avere tutti gli occhi su di sé. Sempre alla ricerca di attenzioni, andrà da chi glie ne regala di più. Questo è il motivo per cui non riesce a essere fedele a una sola persona: se volete assicurarvi una relazione duratura con un Cancro, allora sappiate che dovete sfoggiare le vostre carte migliori. Mai abbassare l’asticella dell’attenzione: riempitelo di regali e complimenti e il suo cuore sarà vostro per sempre.

L’altro segno è lo Scorpione, che ha un grande difetto: essere troppo possessivo. Questo è uno dei motivi principali per cui le sue relazioni arrivano al capolinea. Purtroppo per lui, però, non si rende conto di esserlo e per questo non riesce mai a imparare dai suoi errori. Sente il perenne bisogno di qualcuno affianco a loro, ecco perché cerca sempre nuovi partner e il tradimento è dietro l’angolo.

Le stelle allertano: non fidatevi di loro

Il terzo segno più infedele dello zodiaco è quello dei Pesci. Se le cose non vanno come desidera, è pronto a ribaltare le carte in tavola e cambiare vita. Non accetta che gli altri sbaglino e non sa perdonare. Inoltre, i nati sotto questo segno sono molto vendicativi: ecco perché un Pesci non si farà problemi a ferirvi con un tradimento alla luce del sole.

Parliamo anche del segno della Bilancia, che se non riceve abbastanza attenzioni va a cercarle altrove. Anche se ama l’equilibrio e vivere relazioni serene, se si sente trascurata non si farà problemi a cercare altrove ciò che desidera. Tendenzialmente tende a scappare piuttosto che affrontare il problema, ecco perché con la Bilancia il tradimento è sempre dietro l’angolo.

L’ultimo segno è quello dei Gemelli, che fa fatica a dedicarsi a una sola persona. L’irresistibile attrazione verso le nuove avventure lo porta sempre fuori strada e quindi a compiere degli sbagli. Attenzione, perché non è facile smascherare un Gemelli: i nati sotto questo segno sono in grado di nascondere benissimo una doppia vita e personalità. Se volete scoprire altre caratteristiche sui segni zodiacali, ecco un altro approfondimento che fa per voi.