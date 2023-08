News Svelata la classifica dei segni più gelosi dello zodiaco | Loro non si sanno controllare Di Ambra Ferri - 13

Oggi vi sveliamo quali segni zodiacali saranno maggiormente gelosi questa estate: sul podio c’è qualcuno di inaspettato.

La gelosia è un sentimento che non appartiene a tutti: alcune persone hanno un carattere che li porta ad essere più possessivi nei confronti di ciò che li circonda, altri invece preferiscono lasciar passare.

Si tratta di un sentimento che può rivelarsi opprimente, soprattutto se la persona fa fatica a controllarsi. Infatti, è spesso motivo di grandi litigi o addirittura di rotture definitive tra due partner.

Nello zodiaco ci sono alcuni segni più gelosi di altri. Oggi vi sveleremo quali sono e in particolare a quali fare attenzione durante quest’estate. Se non vi piace essere circondati da persone gelose, dovreste decisamente tenervi alla larga da questi segni zodiacali!

I segni zodiacali più gelosi dello zodiaco

Sul podio della classifica dei segni più gelosi troviamo lo Scorpione. La passione e l’intensità muovono questo segno, ecco perché tendono a esagerare nelle situazioni. Loro vivono tutto amplificato, sentimenti compresi. Anche un minimo gesto può rappresentare una scintilla in grado di scatenare il fuoco della gelosia. I nati sotto questo segno in genere sono persone molto possessive, soprattutto in amore. Inoltre, gli Scorpione hanno uno spiccato sesto senso, ecco perché hanno reazioni molto esagerate quando si trovano in difficoltà.

Non solo Scorpione, nella lista dei segni più gelosi di questa estate troviamo anche il Toro. Simbolo di fierezza, sicurezza e possesso materiale, è solito inciampare in questo amaro sentimento. Quando è in una relazione, il Toro vuole avere tutto sotto controllo, ecco perché tende a controllare il partner. Anche il Cancro è tra i segni più gelosi. I nati sotto questo segno sono molto possessivi nei confronti della loro famiglia o partner. Spesso tendono ad eccedere e fare scenate fuori luogo, proprio perché sono mossi da forti e contrastanti sentimenti. Amano sentirsi al sicuro, sapere che niente nella propria vita è in pericolo. Faticano ad accettare che le cose non vadano come desideravano, motivo per cui vogliono avere la situazione sempre sotto controllo.

La classifica dal più al meno geloso

I nati sotto il segno dell’Ariete sanno essere molto gelosi: mossi dalla loro impulsività, quando qualcosa minaccia la propria relazione non sanno trattenersi. Detestano che altre persone posino gli occhi sul proprio partner. Il Leone, invece, prova estrema gelosia quando si sente trascurato, mentre la Vergine è uno dei pochi segni in grado di controllare questo sentimento che può diventare spiacevole. Anche Capricorno, Gemelli e Bilancia sanno essere molto gelosi ma lo fanno per carenza di affetto o di attenzioni.

Il segno meno soggetto al sentimento della gelosia è l’Acquario: simbolo di libertà, indipendenza e spensieratezza, non si fanno scalfire da questo sentimento. Al contrario, il loro motto è “Vivi e lascia vivere”. Questi sono i segni a cui fare attenzione se si preferisce la compagnia di persone più libertine. Ovviamente, si tratta di variabili che possono cambiare di caso in caso. Se volete scoprire altri tratti caratteristici dei segni zodiacali, ecco un altro articolo che fa al caso vostro.