Multa fino a 500 € se lo fai in spiaggia: nessuno ne è a conoscenza | La legge non perdona

Se ti comporti in questo modo in spiaggia, potresti rischiare una multa fino a 500 euro! Ecco cosa non devi assolutamente fare.

La settimana di Ferragosto rappresenta il momento perfetto per andare al mare e rilassarsi in spiaggia. Gli italiani amano questo periodo dell’anno, infatti gli hotel e gli stabilimenti balneari registrano un boom di prenotazioni.

Anche in spiaggia esistono delle regole ben precise da rispettare. Essendo un ambiente comune e da tutelare, la Legge ha previsto delle sanzioni per chi non rispetta le leggi in essere.

Se si rompono le regole, infatti, si può essere sanzionati con multe molto salate, che possono arrivare a costare fino a 1000 euro. Purtroppo, però, non tutti i bagnanti sono a conoscenza della Legge applicata in spiaggia: ecco cosa non dovete assolutamente fare per non rovinarvi le vacanze con una multa indesiderata.

La Legge nelle spiagge italiane

Vi conviene prestare massima attenzione alle ordinanze in spiaggia, perché uno sgarro potrebbe costarvi motlo caro. Esiste una legge, in particolare, che molte persone non conoscono e quindi non rispettano, rischiando multe fino a 500 euro.

Stiamo parlando del divieto di fumo: forse non tutti sanno che fumare in prossimità dei bambini o soggetti fragili, all’interno dei locali, in luoghi chiusi e in alcuni stabilimenti balneari è un vero e proprio reato. Nel 2003 è stata introdotta la Legge nr. 3 che vieta di fumare all’interno degli esercizi pubblici. Si tratta di una legge rivoluzionaria a tutela dei non fumatori, visto che prima i gestori dei locali potevano decidere se permettere alle persone di fumare anche negli ambienti chiusi, quindi in presenza di bambini.

Gli stabilimenti in cui è vietato fumare

Oggi fumare all’aperto è generalmente consentito, salvo espresse comunicazioni segnalate all’ingresso degli stabilimenti balneari. Se una persona viola l’ordinanza emanata dal Comune può essere sanzionata con una multa del valore di 500 euro. Inoltre, l’articolo 40 della Legge 221 del 28 dicembre 2015 stabilisce il divieto di lasciare i mozziconi di sigaretta in spiaggia. In questo caso, le sanzioni possono ammontare fino a 300 euro.

Esistono stabilimenti balneari in cui è categoricamente vietato fumare. Il Comune di Bibione è molto sensibile a questo aspetto, ma anche a Chioggia, Alba Adriatica, Cesenatico, Ravenna e Rimini esistono molti stabilimenti di questo tipo. Le limitazioni al fumo in spiaggia sono applicate dai Comuni di Anzio, Fiumicino, Gaeta, Ladispoli, Ponza, Sperlonga e Torvaianica. Infine, anche Pesaro, San Benedetto del Tronto, Cabras, Olbia, Sassari, Lampedusa e Linosa. Insomma, fate attenzione a dove accendete la sigaretta se non volete rovinarvi le vacanze con una multa indesiderata.