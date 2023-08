News Truffa Android: non rispondere mai, ti rubano molti soldi in pochi minuti | Attenzione! Di Marina Drai - 15

Una nuova truffa Android sta mettendo in pericolo i conti di migliaia di italiani: fate molta attenzione ai link che cliccate.

Il web è pieno di minacce e nessuno è immune: basta cliccare sul link sbagliato per finire su siti poco raccomandabili dove si richiede di condividere informazioni personali. Se non siamo sicuri di conoscere il sito non dovremmo mai pubblicare le nostre informazioni personali sul web, perché nella maggior parte dei casi si tratta di una truffa.

Gli utilizzatori Android sono tra i più colpiti dalle truffe informatiche e ce ne sono sempre di nuove. Le truffe Android possono essere utilizzate per rubare informazioni personali, come nome utente, password, numero di carta di credito o altri dati sensibili. Possono anche essere utilizzate per diffondere malware o per controllare il dispositivo a distanza.

Esistono diversi tipi di truffe; tra le più diffuse ci sono le truffe malware, ovvero messaggi di posta elettronica o messaggi di testo che contengono un allegato dannoso. Quando la vittima apre l’allegato, il malware viene installato sul dispositivo Android e l’attaccante ne ottiene il controllo.

Ci sono poi truffe di app, ovvero applicazioni Android che sono state progettate per rubare informazioni personali o diffondere malware. Queste app si trovano anche nel Play Store e non sempre sono facilmente individuabili. Ci sono poi le truffe di phishing, sicuramente quelle più pericolose.

Il phishing

Il phishing è una truffa informatica in cui un criminale tenta di ingannare una vittima portandola a fornire informazioni personali, come nome utente, password, numero di carta di credito o altri dati sensibili. In genere l’hacker invia un messaggio di posta elettronica o un messaggio di testo che sembra provenire da una fonte affidabile, come una banca, un’azienda o un’agenzia governativa.

Il messaggio contiene un link a un sito web falso che sembra identico al sito web reale. Quando la vittima fa clic sul link, viene reindirizzata al sito web falso e viene invitata a inserire le proprie informazioni personali. L’hacker utilizza poi quindi queste informazioni per accedere ai conti della vittima o per compiere altre attività fraudolente.

Attenzione alla truffa Android

Il rischio è molto alto, anche perché i messaggi e le email ormai sono quasi indistinguibili da quelle vere. Ricordatevi però che c’è sempre un dettaglio che vi può aiutare a capire se si tratta di un messaggio vero o di una truffa, per esempio potete controllare l’indirizzo email del mittente e verificare se è veritiero con una semplice ricerca su internet.

Su Android la truffa più comune consiste nell’inviare un messaggio in cui si richiede di completare un quiz del tipo “Quale supereroe sei?” o altri simili sulla personalità. L’utente viene guidato in questi giochi e portato a rispondere a domande che si fanno via via sempre più personali, finché alla fine il gioco chiede di inserire le coordinate bancarie per inviare un premio in denaro in caso di vittoria. Ricordatevi che è pericolosissimo condividere queste informazioni online e non dovreste mai farlo.