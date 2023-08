News Grande Fratello: svelato il cast della nuova edizione | Retroscena da non credere Di Ambra Ferri - 14

Svelati i primi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello: i loro nomi stanno facendo parlare il mondo del web.

Settembre si avvicina, la nuova edizione del Grande Fratello è alle porte e i telespettatori non stanno più nella pelle: vogliono sapere tutte le novità che caratterizzeranno questa stagione, a partire dal cast.

Sarà un’edizione all’insegna dei cambiamenti, con Pier Silvio Berlusconi intenzionato a portare il programma e l’intera rete televisiva a un livello superiore. Non sarà più ammesso l’uso di un linguaggio eccessivamente scurrile, l’asticella del trash si abbasserà, ma soprattutto nel cast ci saranno molti concorrenti “nip”, vale a dire non famosi.

Dopo molti anni rivedremo il Grande Fratello tornare alla sua forma originaria, o almeno quasi: un talent show composto da persone comuni pronte a convivere 24 ore su 24 in una lussuosa casa. Ci sono tutti i buoni presupposti per cui questa volta il Gf diventi un vero successo: ecco quali sono tutte le novità da tenere d’occhio.

Tutte le novità sul Grande Fratello

La decisione dell’amministratore delegato di Mediaset di non eccedere con il trash avrà sicuramente grosse conseguenze sul programma, che faceva del trash il proprio cavallo di battaglia. Questa volta vedremo dei concorrenti aprirsi ai telespettatori italiani raccontando la propria storia, senza fronzoli o sovrastrutture. Non sarà più concesso eccedere con battute a figure di telecamera e di social network. L’obiettivo è quello di far rivivere l’animo del programma, così come era stato pensato ormai molti anni fa.

Il conduttore è sempre lo stesso, Alfonso Signorini, ma al suo fianco sulla sedia rossa ci sarà una giornalista di successo: stiamo parlando di Cesara Buonamici, la nota conduttrice del Tg5, che per la prima volta si calerà nei panni di opinionista. I due formano una coppia inaspettata ma curiosa, che sicuramente creerà nuove dinamiche nella conduzione del programma.

Come sarà composto il cast

Il cast sarà formato da concorrenti vip e non: dai nomi dei volti noti compare quello di Fiordaliso, Benedicta e Brigitta Boccoli, Samira Lui, Justine Mattera, Donatella Rettore e la possibile coppia formata da Cristina Scuccia e Frate Alfredo. Secondo le indiscrezioni saranno loro a comporre il cast dei vip, ma per ora si tratta solo di ipotesi. Per quanto riguarda i concorrenti “nip”, invece, non è ancora possibile sapere chi saranno.

Stando a questi indizi, ci sono tutti i presupposti perché la nuova edizione del Grande Fratello sia un successo, magari per motivi diversi rispetto agli anni passati, ma di certo il programma non passerà inosservato. I telespettatori sono molto curiosi di scoprire come verranno modulati cambiamenti, ecco perché l’entusiasmo è già alle stelle.