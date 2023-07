News Grande Fratello: non era mai successo prima, un politico entra nel cast | Ecco chi è Di Ambra Ferri - 14

Un ex deputato e senatore varcherà la porta rossa del Grande Fratello. Ormai sembra confermato: ecco di chi si tratta.

Se ne parlava da tempo, ma finora non erano ancora arrivate conferme. In tutti questi mesi è stato associato al Gf il nome di un famoso ex deputato e senatore, che sembrerebbe pronto ad iniziare la sua avventura nella casa.

Se così fosse, sarà un inquilino davvero curioso: prima d’ora non era mai successo che un esponente politico si mettesse in gioco nel reality show più amato d’Italia.

Nella nuova edizione del Grande Fratello cambieranno molte cose, forse anche il calibro del cast che abiterà la casa. Ecco cosa sappiamo sul nuovo inquilino.

Il primo politico nella casa del Gf

La nuova edizione rappresenterà una vera sfida per il padrone di casa, Alfonso Signorini. Dopo la dipartita del Cavaliere, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di apportare importanti cambiamenti alla rete. Meno trash e parolacce, ma più qualità. Sembra essere questo il mantra dell’amministratore delegato di Mediaset. I primi cambiamenti si vedranno proprio nel reality più nazionalpopolare della nostra televisione, ossia il Grande Fratello. Per quanto riguarda il cast, sembra che un ex deputato e senatore farà ingresso nella casa. Non è la prima volta che lo sentiamo nominare, visto che già l’anno scorso sembrava intenzionato a varcare la porta rossa di Cinecittà.

Il primo politico a partecipare al programma potrebbe essere Antonio Razzi, che secondo quanto rivelato da Dagospia, sarebbe a un passo dalla firma del contratto. Stando a quanto scritto sul portale di Roberto D’Agostino, questa volta l’ex deputato – membro del Senato italiano – sarebbe davvero pronto a partecipare al reality show. Già noto alle cronache per essere senatore del Pdl e Forza Italia, Razzi rappresenterebbe una vera svolta nella ventennale storia del Grande Fratello.

Grande Fratello: i possibili nomi del cast

Oltre che per il suo impegno politico, conosciamo l’ex deputato di centrodestra per via della sua presenza a numerose trasmissioni televisive. Ha condotto una rubrica su Nove, “Razzi Vostri” e ha partecipato a Ballando con le Stelle nel 2019. Ospite fisso a Storie Italiane, Razzi non è nuovo nel mondo dello spettacolo, ma sarebbe la prima volta che partecipa a un programma del genere.

Se fino l’anno scorso sembravano essere solo voci di corridoio, pare che quest’anno la decisione si concretizzi: secondo Dagospia, infatti, Antonio Razzi sarebbe pronto a firmare il contratto con il programma. Tra gli altri possibili concorrenti spicca il nome della tiktoker Shinai Ventura, la cantante Viola Valentino, Jasmine Carrisi e Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Insomma, ci sono i buoni presupposti per creare un cast molto eterogeneo, composto da personaggi con un background e interessi estremamente differenti.