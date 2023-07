News Mara Venier: “È morta”, la straziante notizia in diretta | Ha lottato per tanto tempo Di Marina Drai - 9

Una notizia in diretta che ha sconvolto l’intero studio, la scoperta della morte è profondamente dolorosa, si era ammalata a 37 anni.

Durante una puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha parlato molto a lungo di sé, del suo rapporto con l’ex compagno Flavio Briatore e soprattutto di un lutto terribile che l’ha colpita e dal quale non è mai riuscita a riprendersi del tutto nonostante sia passato del tempo.

Lei e Briatore si sono divisi nel 2017 e la separazione è avvenuta di comune accordo. La coppia ha un figlio, Nathan, nato nel 2010. Nonostante l’addio sia stato pacifico, la showgirl ha rivelato di avere ancora dei problemi con l’ex marito perché, ha spiegato, è ancora molto geloso di lei o, per meglio dire, del figlio Nathan.

“È un grande padre ed è molto legato a Nathan, è lui che gli concede più libertà, io sono quella che mette i paletti. Con lui ho un bel rapporto, ci vogliamo molto bene. È la mia famiglia, trascorriamo molto tempo insieme, ed è il papà di mio figlio. Ci capita di litigare e in quei casi gli chiudo il telefono in faccia, ma poi si risolve tutto” ha spiegato la showgirl.

I rapporti quindi non sarebbero sempre rose e fiori, soprattutto perché Briatore non vuole vedere un altro uomo vicino a Nathan e vorrebbe essere il suo unico punto di riferimento.

Mara Venier e il tragico racconto in studio

Durante l’intervista Elisabetta Gregoraci ha ricordato sua madre Melina, quanto fosse importante per lei e il vuoto che le ha lasciato nel 2011 quando se n’è andata a causa di un tumore al seno. “Lei era una mamma stupenda, ha sempre lottato. Aveva 37 anni quando si è ammalata, però non ha mai smesso di lottare, non si è mai fermata, anche quando non c’era più niente da fare” ha affermato la showgirl.

Elisabetta Gregoraci si è detta molto triste anche per il fatto che suo figlio Nathan non conoscerà mai sua nonna: quando la donna è scomparsa il bambino aveva solo un anno e non si ricorderà della figura tanto importante per sua madre.

Un ricordo da brividi

Nonostante siano passati diversi anni, il dolore è ancora forte e la showgirl fatica ad accettare che sua madre se ne sia andata. “Dicono che il tempo aiuti, ma non è vero. Quando poi ci sono delle ricorrenze particolari sto ancora più male. Lei è morta giovanissima, si è ammalata per la prima volta a 37 anni, e ora rimane soltanto un vuoto incolmabile. Vorrei parlarle e chiederle consigli”

“Quando se ne è andata, Nathan Falco aveva appena compiuto un anno. Il giorno della sua nascita l’ha tenuto in braccio tutto il tempo, come se già conoscesse il suo destino. Scrivo spesso lettere a Nathan, perché ricerco sempre la calligrafia di mia madre” ha spiegato. La sofferenza è tanta ma l’amore per Nathan aiuterà sicuramente la showgirl ad affrontare questo ricordo terribile.