News Gratta e Vinci: svelato il trucco segreto, vinci per forza | Lo rivelano esperti del settore Di Marina Drai - 14

Vuoi vincere ai Gratta e Vinci? Ecco alcuni consigli preziosi che puoi seguire direttamente dagli esperti del settore.

In Italia ci sono molte persone che si affidano alla fortuna acquistando i Gratta e Vinci, i biglietti “della speranza” dove gli italiani sperano di trovare un bel gruzzoletto. Non sono in molti a poter dire di aver vinto a questi giochi d’azzardo.

C’è chi lo fa una volta a settimana o una volta al mese, così per sfidare la sorte, ma c’è anche chi, purtroppo, gioca ogni giorno sperperando tutti i risparmi. Il gioco d’azzardo è una vera e propria dipendenza difficile da trattare che può portare a conseguenze terribili.

Il gioco d’azzardo non è da demonizzare a prescindere, ma bisogna farlo con consapevolezza per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli.

Oggi in Italia esistono molti giochi coi quali tentare la fortuna puntando anche pochi euro per sperare di ottenere un lauto premio in denaro.

Storia dei Gratta e Vinci

I Gratta e Vinci sono arrivati in Italia nel 1993 con la lotteria “Il Miliardario”. Il primo gratta e vinci italiano era un biglietto da 1000 lire che offriva un premio massimo di 1 miliardo di lire. Il gioco ebbe un immediato successo e in pochi anni i gratta e vinci sono diventati uno dei giochi più popolari d’Italia. Oggi in Italia ci sono oltre 50 diversi tipi di giochi, con premi che vanno da pochi euro a milioni di euro.

Questi biglietti sono stati in realtà inventati nel 1974 da un gruppo di ingegneri della Scientific Games Corporation, un’azienda americana che produce giochi d’azzardo. I primi biglietti erano chiamati “Instant Scratch Tickets” e furono rilasciati nel Massachusetts. Il gioco ebbe un immediato successo e presto si diffuse in tutto il mondo.

I trucchi per vincere

In rete si possono trovare molti trucchi per scoprire se un biglietto è davvero vincente: alcuni consigliano di controllare il numero del lotto di produzione, altri di cercare qualche anomalia sul biglietto, e così via. Finora non è stato ancora dimostrato con certezza se questi trucchi funzionano, quindi è consigliabile non farci sempre troppo affidamento.

Per loro natura i Gratta e Vinci sono un gioco di fortuna, ma è comunque possibile massimizzare la vincita scegliendo i giochi che, a fronte di una puntata, possono garantire più probabilità di vincere. Il vero “trucco” quindi è conoscere le probabilità di vittoria del singolo gioco; per esempio, nel caso del “Miliardario”, la probabilità di trovare un biglietto vincente è 1 su 9. Invece per il “Fai Scopa” la probabilità è 1 su 9,97. Il consiglio è quindi di puntare sul primo gioco.