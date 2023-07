News “Sottoposta al test del DNA”: sbandierato il segreto di Martina Colombari | Era inimmaginabile Di Ambra Ferri - 19

La rivelazione di Martina Colombari ha sconvolto gli italiani: senza il test del DNA non sarebbe stato possibile scoprirlo.

Martina Colombari torna al centro del gossip, questa volta per via di un segreto inimmaginabile, che sta per cambiare drasticamente la sua vita. Artista poliedrica e profondamente amata dal pubblico italiano, la sua carriera inizia quando era piccolissima grazie alla sua innegabile bellezza, che conquisto la giuria di Miss Italia.

Vinto il concorso a soli 16 anni, per lei si solo aperte le porte dello spettacolo. Da quel momento, il suo percorso è stato tutto in discesa: oltre ad essere bellissima, si è dimostrata una ragazza intelligente e molto sveglia, perfetta per il mondo dello spettacolo.

Negli anni si è cimentata nella recitazione e, dopo aver frequentato un’accademia molto prestigiosa, è diventata un’affermata attrice che con il suo sguardo è in grado di bucare lo schermo. Non solo tv, la Colombari nel tempo si è cimentata anche nell’universo teatrale, dove ha avuto enorme successo.

La confessione inedita

Nell’ultimo anno l’abbiamo vista in tv per via della sua partecipazione a Pechino Express insieme a suo figlio, un’esperienza incredibile ai confini del mondo che li ha uniti moltissimo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, la Colombari è legata da anni all’ex calciatore Billy Costacurta, con il quale ha avuto Achille, che abbiamo imparato a conoscere a Pechino Express.

Sul suo matrimonio, la Colombari ha rivelato un segreto davvero intimo, che il pubblico ha fatto fatica a digerire. Ecco cosa ha detto durante l’intervista fiume rilasciata al settimanale Oggi.

Perché Martina Colombari ha fatto il test del DNA

La Colombari ha ammesso che per un periodo lei e il suo partner si sono allontanati e nel mentre hanno avuto una storia con altre persone. Nonostante questo momento di défaillance, alla fine si sono ritrovati e il loro amore si è rafforzato. Insomma, hanno ritrovato l’equilibrio allontanandosi, e ogni tanto si concedono qualche vacanza in solitaria o con amici per staccare dalla routine e tornare più forti di prima.

Inoltre, l’attrice ha confessato di essersi sottoposta al test del DNA epigenetico e del microbiota intestinale, grazie al quale ha scoperto cosa le mancava a livello fisico per il suo benessere psicofisico. Da quando ha scoperto cosa integrare nella sua quotidianità, sta decisamente meglio. Oggi ha le forze per affrontare con entusiasmo le giornate, si allena ogni giorno e dedica del tempo alla cura del suo corpo.