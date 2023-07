News Quale arco vorresti attraversare istintivamente? Test psicologico accuratissimo | Ecco chi sei davvero Di Nadia Lucchesi - 12

Mettersi alla prova non è sempre facile, ma in diversi casi quello che si scopre su se stessi è davvero molto interessante.

Imbattendosi in test visivi, come questo dell’arco, non solo ci si diverte e per qualche minuto si stacca completamente dalla vita quotidiana per un momento di relax, ma possono aiutare a tirar fuori una parte del proprio carattere che magari non si era mai davvero approfondita.

Soprattutto nel caso dei test psicologici, questo risultato si ottiene guardando un immagine, una foto o un disegno e senza giudizi, perché non c’è una risposta giusta o sbagliata, si esprime il proprio sentimento nella maniera più onesta scegliendo senza pensarci troppo l’elemento che istintivamente di nota per primo.

Il metodo migliore per affrontare un test psicologico e quindi liberarsi da ogni costrizione sociale e sentirsi liberi. Liberi di essere completamente se stessi e questo permetterà di avere un risultato che in molti casi sarà incredibilmente preciso e accurato sul vostro carattere. Questo può succedere proprio con il test dell’arco.

Quindi adesso l’ultima domanda prima di iniziare a fare sul serio è: sei pronto a metterti in gioco su te stesso? Se la risposta è sì allora non c’è tempo da perdere, iniziamo con questo test davvero molto gettonato.

Test dell’arco: quale ha catturato per primo il tuo sguardo?

Se la tua risposta è il numero 1 si evince subito che sei una persona libera, che crede fermamente nella propria indipendenza, nella necessità di avere i propri spazi e questo si riflette anche nelle relazioni o nei rapporti di coppia, la tua indole è quella, infatti, di non restare mai fermo in un punto ma hai bisogno di muoverti.

Invece se hai se hai scelto il numero 2 il tratto caratteriale più forte è quello della solitudine, ti nutri del silenzio e della riflessione, ami restare con te stesso, questo ti ha portato a non essere capito in diversi casi, ma le poche persone che sono riuscite a vedere oltre sono quelle che ami avere vicino.

Passiamo al numero 3, se hai scelto questo arco allora sei una persona profondamente allegra e gioviale, vivi di entusiasmo e ami fare nuove amicizie ed esperienze. Nonostante la luce che ti circonda non hai avuto una vita facile, in troppi casi hai sofferto, ma tutto questo dolora ha contribuito a costruire la persona forte che sei.

Se hai scelto gli ultimi tre archi

Se la tua scelta istintiva è ricaduta sull’arco numero 4 allora il tuo tratto caratteriale indica imprevedibilità, ti piace confrontarti con l’ignoto e il misterioso, non ti spaventa metterti in gioco e a volte anche in pericolo, questo perché di indole sei una persona molto curiosa che vuole arrivare a fondo nelle cose e anche quando non riesci a ottenere le risposte che cercavi riesci a non farti abbattere dalla sconfitta, ma ne fai tesoro.

L’arco numero 5, se è stata questo la tua scelta allora la tua sensibilità è palpabile, non ami gli imprevisti ma al contrario le scelte che fai sono sempre calibrate e oculate, ti piace la sicurezza e eviti i colpi di testa, soprattutto perché non solo pensi a te, ma alla conseguenza che le tue azioni posso avere su chi ti sta vicino.

Infine, se hai scelto l’arco numero 6 sei una persona tranquilla che ama il silenzio e vivere la vita con serenità, senza ansia e stress, questo aspetto lo rifletti anche nelle relazioni in cui ti piace prendere i tuoi tempi per approfondirle e conoscere a fondo le persone che incontri. Chi ti conosce davvero bene sa che non ami i gesti eclatanti, per te valgono molti di più le piccole cose della vita quotidiana a cui dai un valore inestimabile. Entrare nella tua sfera privata è davvero difficile, in pochi ci riescono ma sono e persone giuste con cui creare rapporti solidi e duraturi. Ci sono tantissimi test con cui cimentarsi per scoprire qualcosa su se stessi, se ti va provane altri.