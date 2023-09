Cinema La vera vita di Leonard Bernstein, il “Maestro” interpretato da Bradley Cooper | Incredibile Di Federico Del Ferraro - 13

Bradley Cooper sarà regista e protagonista di Maestro, un biopic sulla vita di Leonard Bernstein e di sua moglie Felicia Montealegre.

Maestro è il prossimo impegno registico ed attoriale di Bradley Cooper, opera che ripercorrerà la vita, carriera e matrimonio del famoso compositore e direttore d’orchestra, Leonard Bernstein. Il progetto di casa Netflix è stato piuttosto chiacchierato: fra cambi di regia (da Scorsese a Cooper), fantasiose controversie e la sua imminente partecipazione alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia – dove concorre per il Leone d’oro -, Maestro ha attirato l’attenzione di molti.

Ma chi era davvero Leonard Bernstein? Quando ci si approccia ad un biopic è cosa buona e giusta avere una preparazione di base sui personaggi discussi, non per fare le pulci all’adattamento della loro vita ma per riuscire ad entrare più intimamente nella narrazione e nei conflitti che hanno scandito le loro vite. Dato che Maestro si concentrerà molto sul matrimonio fra Bernstein e l’attrice Felicia Montealegre, ecco i principali checkpoint della loro turbolenta storia d’amore.

Montealegre lasciò Bernstein prima del matrimonio

La storia di Bernstein e Montealegre trova il proprio capitolo zero nel 1947. I due furono presentati dal pianista cileno Claudio Arrau, ex insegnate di piano della donna. Fra i due nacque subito una storia, ma Montealegre decise di troncare e finì per cominciare una relazione con l’attore Richard Hart. Il fato volle che Hart morisse di nel 1951 e che il cammino di Montealegre si incrociasse nuovamente con quello di Bernstein. I due tornarono insieme e si sposarono a Boston a fine estate del 1951, poco più di due mesi dopo la morte di Hart.

La sessualità di Leonard Bernstein

Durante i vent’anni e più in cui Bernstein e Montealegre furono sposati, il direttore d’orchestra la tradì numerose volte con donne e uomini. In una lettera pubblicata nel 2013 che Montealegre spedì al marito leggiamo che la donna era al corrente sia delle frequentazioni extraconiugali di Bernstein, sia della sua omosessualità. “Sei un omosessuale e potresti non cambiare mai”, scrive Montealegre, “non ammetti la possibilità di una doppia vita, ma se la tua tranquillità, la tua salute, il tuo intero sistema nervoso dipende da certe abitudini sessuali, cosa ci puoi fare?” L’attrice non lasciò il marito, affermando che il loro rapporto “non era basato sulla passione, ma sulla tenerezza e sul rispetto reciproco”.

Bernstein viveva tranquillamente la sua omosessualità ed anche a lavoro in molti ne erano al corrente. Nel 1971 incontrò il direttore d’orchestra Tom Cothran e, dopo cinque anni di relazione extraconiugale, Bernstein lasciò Montealegre per andare a vivere con lui. La reazione di Felicia fu rabbiosa e pare che la donna disse a Bernstein: “morirai solo e amareggiato”.

Quando e come morirono Felicia e Leonard

Poco dopo essere stata lasciata da Bernstein, a Montealegre fu diagnosticato un cancro ai polmoni. Bernstein tornò da lei e rimase al suo fianco fino alla sua morte, avvenuta il 16 giugno 1978. Felicia Montealegre aveva 56 anni. Fu sepolta a Brooklyn, New York, presso il Green-Wood Cemetery. Nel 1987 morì anche Tom Cothran a causa dell’AIDS.

Durante gli anni Ottanta Bernstein continuò la sua carriera da musicista e venne insignito di numerosi premi. Fondò infine nel 1987 la sua Orchestra Academy del Schleswig-Holstein Musik Festival a Salzau, Germania, e tre anni dopo si ritirò dal mondo della musica, il 9 ottobre 1990. La sua vita finì appena cinque giorni dopo: il 14 ottobre 1990 morì per attacco cardiaco causato da mesotelioma all’età di 72 anni. Fu sepolto accanto a Felicia a Brooklyn.

Data di uscita di Maestro

Maestro ripercorrerà trent’anni della vita di Leonard Bernstein in poco più di due ore. Il film ha infatti una durata di 129 minuti e immaginiamo che si andrà a concentrare su alcuni aspetti e momenti cruciali di quest’ampio arco temporale. Con questo film Cooper vuole esprimere un omaggio ad uno degli uomini più importanti nel mondo della musica d’orchestra, nonché un uomo profondamente turbato da difetti e vizi. La famiglia stessa di Bernstein ha garantito tutto il suo affetto a Bradley Cooper per aver raccontato questa storia.

Maestro sarà presentato in anteprima a Venezia il 2 settembre 2023 e sarà poi distribuito limitatamente in sala dal 22 novembre 2023 (negli Stati Uniti). Arriverà infine in streaming su Netflix il 20 dicembre 2023.