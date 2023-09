News Stabilimento balneare: sai quanto guadagna il proprietario con i tuoi soldi? | Cifre imbarazzanti Di Didi Kera - 14

Se vi siete mai chiesti quanti soldi riesce a fare chi possiede una spiaggia in soli tre mesi di lavoro, qui troverete la risposta.

Durante le vacanze estive non si pensa ad altro che alla spiaggia, la mare e al relax. Purtroppo, però, il pensiero successivamente immediato è quanto andremo a spendere per goderci qualche giorno di pace e tranquillità. Negli ultimi tempi, infatti, il costo della vita è aumentato drasticamente e, ovviamente, le vacanze sono diventate più costose.

Per scoprire quanto guadagna un proprietario di uno stabilimento balneare per ogni stagione estiva bisogna tenere presente che è un calcolo approssimativo, perché i dati cambiano in base al luogo, al tempo e al periodo storico in cui ci troviamo.

Andando a fare i conti, dobbiamo considerare sia le entrate che le uscite che ogni proprietario affronta nei tre mesi lavorativi. Inoltre, teniamo presente anche la bassa l’alta stagione e tutti i servizi che uno stabilimento offre. Infatti, non si tratta di pagare soltanto ombrellone e lettini, ma anche tutti i relativi optional in più.

Ad esempio, parcheggio, cabina, bar, ristorante e così via. Quando andiamo a prenotare un lettino e un ombrellone per un weekend, non paghiamo solo gli oggetti in sé, ma anche tutti gli altri servizi disponibili. Ad esempio, solo un ombrellone e due lettini costano tra i 30 e i 35 euro per un interno fine settimana, ma a questo prezzo si aggiunge il servizio bar, cabina, doccia, parcheggio eccetera.

Guadagno totale per un proprietario di una spiaggia

In media, una famiglia composta da genitori e figli spende, per una sola giornata al mare, tra i 100 e i 110 euro. Considerando l’intera stagione estiva, basandoci sui tre mesi di lavoro pieni, uno stabilimento balneare incassa, in media, circa 160 mila euro.

Ovviamente, questa cifra è variabile in base alla zona di mare. Infatti, ci sono proprietari di stabilimenti che possono arrivare a guadagnare anche più di un milione di euro. Tuttavia, oltre ai guadagni ci sono anche le spese che i proprietari delle spiagge devono affrontare.

Spese dei proprietari degli stabilimenti balneari

La concessione della spiaggia non è mai al di sotto dei 2.500 euro all’anno e, in più, si devono pagare anche i vari costi burocratici come, ad esempio, la spazzatura, le tasse, l’IVA ed altro ancora. Poi va considerato il fatto che, se la spiaggia non è a conduzione familiare, ci sono anche gli stipendi dei lavoratori.

Considerando che un bagnino può arrivare a guadagnare anche più di 2.000 euro al mese, i costi per il personali sono molto elevati. Dunque, considerando i costi ma anche i guadagni, si può affermare che possedere uno stabilimento balneare è un affare, soprattutto se ci si trova in una località di mare molto ambita e se si gestisce in famiglia.