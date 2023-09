News Charlene di Monaco è scomparsa, la situazione improvvisa sconvolge i sudditi | Cos’è successo Di Camilla Conti - 12

Charlene di Monaco è scomparsa, la situazione improvvisa ha lasciato tutti atterriti e sale la preoccupazione per le sorti del Principato.

Una situazione che sta letteralmente preoccupando tutti i sudditi e gli appassionati della famiglia reale di Monaco, ancora una volta Charlene sembra non stare al meglio ed è sparita. In molti si stanno chiedendo cosa sia successo.

La Principessa triste, come ormai è soprannominata da anni per via del suo burrascoso matrimonio con Alberto di Monaco, è scomparsa all’improvviso ma non si hanno notizie di dove sia o cosa stia facendo, o meglio, non si hanno notizie ufficiali da Palazzo.

Quello che invece è emerso è che Charlene di Monaco sia ‘scappata’ dai suoi doveri formali per vivere in solitudine in Svizzera, così hanno riportato i tabloid francesi. Per quanto riguarda il marito, parrebbe che Alberto debba organizzare degli incontri programmati per poterla vedere, insomma, deve prendere appuntamento.

Questa nuova situazione porta nuovamente a sospettare che tra i due sia davvero finita in malo modo, in questi anni si è sempre paventata la possibilità che arrivasse ufficialmente il divorzio, ma in qualche modo hanno cercato di mantenere le apparenze anche per i figli. Però adesso che sono abbastanza grandi, non stupirebbe se arrivasse l’annuncio ufficiale di un’imminente separazione.

La scomparsa di Charlene di Monaco ha destato preoccupazione e sospetti

Charlene di Monaco negli ultimi anni ha dovuto affrontare situazioni profondamente dolorosa che le hanno stravolto la vita, da quando si è ammalata e ha dovuto combattere strenuamente contro il brutto male, non è mai più tornata come prima. A soffrirne maggiormente è stato proprio il suo matrimonio, che negli anni è andato sempre più a peggiorare.

Dalle ultime indiscrezioni, sembra proprio che Charlene e Alberto si vedano soltanto con i figli Jacques e Gabriella e durante le occasioni ufficiali perché attualmente devono ancora prendere parte alle cerimonie con una certa formalità. Ma l’impressione che nuovamente le cose stiano precipitando arriva anche dalla sparizione del profilo ufficiale social di Charlene.

La sparizione di Charlene e i fatti che preoccupano

I fatti riportano che il profilo ufficiale Instagram di Charlene (@hshprincesscharlene) è stato disattivato in data 28 agosto, andando su questo link appare proprio la scritta che al momento la pagina non è disponibile. Ovviamente questo gesto, considerando l’importanza che attualmente hanno i profili pubblici e ufficiali, porta a diversi dubbi e preoccupazioni, soprattutto sul suo stato di salute.

In molti stanno anche ipotizzando che questo gesto sia il preludio dell’annuncio ufficiale del divorzio da Alberto, in modo da ripararsi dalla bufera mediatica che questo comporterebbe. Infatti, Charlene usava la pagina per comunicare con gli oltre 400mila follower che la seguivano e che apprendevano direttamente da lei cosa le stesse succedendo. Forse a breve arriveranno annunci molto più delicati e ufficiali.