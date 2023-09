Serie TV La ragazza e l’ufficiale: ecco la verità sulla data finale, quello che accadrà cambia tutto | Anticipazioni Di Federico Del Ferraro - 19

La ragazza e l’ufficiale è quasi giunta a conclusione: quando e come finirà la storia d’amore di Kurt e Shura?

La ragazza e l’ufficiale ha vissuto più di una vita. Nata inizialmente dalla penna di Nermin Bezmen, la storia segue la travagliata storia d’amore fra l’ufficiale turco Kurt Seyit e la nobildonna russa Shura Verjenskaya, una storia d’amore realmente accaduta e che si rifà proprio all’albero genealogico della scrittrice turca. Il nonno di Nermin Bezmen era Kurt Seyit, un vero turco di Crimea diventato ufficiale dell’esercito russo, ed intrattenne una relazione con una giovane nobile russa sebbene, come detto dalla scrittrice, la sua versione è ben più romanzata.

Il romanzo di Bezmen, Kurt Seyit & Shura, risale al lontano 1992, e fu adattato in serie televisiva sempre in Turchia dodici anni dopo, nel 2014. L’arrivo in Italia è avvenuto quest’anno e la serie è diventata subito molto popolare per il pubblico televisivo. Il contesto storico e le vicende amorose tormentate hanno conquistato gli italiani che ne hanno seguito gli sviluppi per mesi. Le due stagioni che compongono La ragazza e l’ufficiale sono andate in onda consecutivamente dal 9 giugno, ma ormai siamo vicini alla fine.

Quando vedremo il finale de La ragazza e l’ufficiale?

In Italia la distribuzione de La ragazza e l’ufficiale è stata sì divisa in due stagioni ma trasmessa senza pause con cadenza settimanale a partire dal 9 giugno. Gli episodi, originariamente quasi film televisivi dalla durata di 90-100 minuti, sono stati divisi a metà per prolungare la vita nel palinsesto della serie: da 13 a 30 episodi per la prima stagione e da 8 a 16 episodi per la seconda. La ragazza e l’ufficiale viene trasmesso su Canale 5 ma, come è da qualche settimana a questa parte, non più nella prima serata del venerdì, bensì di domenica.

Con questa cadenza il finale de La ragazza e l’ufficiale ricade il 17 settembre 2023, meno di due settimane da oggi. Siamo dunque alle battute finali della serie ed il destino di Kurt e Shura sta per compiersi. Chiaramente gli spettatori vorranno aspettare la messa in onda per scoprire se i due potranno coronare o meno il loro amore, ma se si è in cerca di una risposta basta rifarsi ai romanzi di Bezmen e scoprire come è finita la loro storia.

Il destino di Kurt e Shura

La storia d’amore fra Kurt e Shura non è mai stata facile per via della differente classe sociale e nazionalità, due fattori molto importanti per il contesto storico di riferimento, ovvero la Rivoluzione russa. Oltre al mondo che li circonda i due verranno ostacolati anche da persone molto vicine a loro, primo su tutti Petro, vecchio amico di Kurt e colui che ha permesso l’incontro fra i due innamorati; Petro stesso però ama Shura e vorrebbe vedere Kurt fallire con la nobildonna.

I libri ci svelano il finale della vicenda. Per tutti i romantici in lettura, ci sono cattive notizie. L’amore fra Kurt e Shura infatti non è destinato a coronarsi e l’ufficiale finirà per sposare la turca Murvet. Anche Petro non raggiungerà il suo sogno d’amore in quanto verrà ucciso da Kurt in una maniera brutale, venendo seppellito vivo. Il momento topico è l’incontro fra Shura e la coppia Kurt-Murvet, dove nonostante tutto la donna russa concede la sua benedizione all’amato per una vita felice.