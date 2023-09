Serie TV Il paradiso delle signore: tra Maria e Vito sta per succedere qualcosa di grosso | Svolta clamorosa Di Federico Del Ferraro - 13

L’ottava stagione de Il paradiso delle signore è alle porte ed il cast lascia trapelare delle inaspettate indiscrezioni.

Il paradiso delle signore sta tornando con nuovi episodi e storie d’amore. La soap opera di Rai 1 è diventata negli anni uno dei prodotti di riferimento per il pubblico televisivo ed ha messo in campo tutte le caratteristiche delle soap opera per stuzzicare, affascinare, emozionare e conquistare gli spettatori. La storia si svolge tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, presso l’atelier di moda chiamato proprio “Il Paradiso delle Signore”.

Amori, tradimenti, amicizie e rivalità sono all’ordine del giorno nell’atelier e questo costituisce un terreno ideale per una soap opera. All’alba dell’ottava stagione molte discussioni ruotano attorno a Maria Puglisi, la nuova stilista del Paradiso delle Signore che ha intrapreso una relazione con Vito. Gli appassionati si chiedevano quale sarebbe stato il loro destino, ma sono arrivate delle inaspettate dichiarazioni da parte dell’attrice Chiara Russo proprio riguardo il futuro del suo personaggio.

Chiara Russo parla del futuro di Maria

Chiara Russo è l’attrice interprete di Maria Puglisi che, intervistata da TAG24, si è sbottonata su alcune questioni che riguardano il suo personaggio in questo particolare momento della narrazione. Se infatti è vero che l’amore fra Maria e Vito ha resistito a molte prove durante la scorsa stagione, c’è da considerare che Vito è ora partito per l’Australia e la distanza sarà dura da gestire. “Non è facile vivere una relazione a distanza”, ha detto Russo, “però c’è l’amore, sicuramente si amano e cercheranno di riavvicinarsi”.

L’amore c’è senz’altro, ma sappiamo di avere a che fare con una soap opera e che quindi ci sono buone probabilità di assistere a dei problemi fra Maria e Vito. La coppia deve resistere a queste prove se intende far trionfare il suo amore e suggellarlo infine con delle nozze. Il matrimonio fra Maria e Vito è stato uno degli elementi più discussi della nuova stagione, ma solo il tempo ci dirà come andrà a finire questa storia d’amore.

Nuove sfide per Maria

L’ottava stagione porterà novità per tutti, e alcune di quelle che dovrà affrontare Maria già le conosciamo. Dalla Sicilia arriverà a Milano la sua famiglia, composta da Concetta, Ciro e Agata, e questo mescolerà le carte in tavola e potrebbe influire sull’approccio di Maria alla sua relazione con Vito. Allo stesso tempo Maria sarà coinvolta dalle sue responsabilità di stilista e dall’arrivo di Matteo, fratellastro di Marcello, nuovo personaggio che provocherà nuovo caos emotivo nell’atelier.

Chiara Russo ha detto di sentire una connessione a Maria, come una identificazione nelle sfide affrontate dalla donna siciliana. L’attrice ed il suo personaggio non condividono lo stesso background ma Russo sente che la lotta per acquisire la stima degli altri e di sé stessa è un elemento che le accomuna.

Il paradiso delle signore Stagione 8 arriverà su Rai 1 a partire dall’11 settembre 2023.