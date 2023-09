Serie TV Il Paradiso delle Signore: un addio doloroso che lascia il segno | Ormai è finita Di Federico Del Ferraro - 14

L’ottava stagione de Il paradiso delle signore introdurrà delle novità sconvolgenti fra cui il cambio della protagonista.

La soap opera italiana più famosa del momento sta per tornare. L’ottava stagione de Il paradiso delle signore dista solo pochi giorni ci riporterà fra gli intrighi amorosi e drammatici dell’atelier che da il titolo alla serie. Ogni stagione porta gli spettatori in una montagna russa di unioni, gelosie, tradimenti e colpi bassi, sia in amore che negli affari. Anche il prossimo appuntamento presuppone grossi cambiamenti, uno dei quali è molto discusso e rivoluzionerebbe lo show.

Si tratta di indiscrezioni legate al ruolo protagonista che al momento spetta ad Agnese Amato, interpretata da Antonella Attili. L’atelier passerà forse di mano nell’ottava stagione? Sappiamo infatti che vedremo l’arrivo di una grossa fetta della famiglia Puglisi, arrivo che avrà una grossa influenza sulle alte gerarchie del magazzino. I cambiamenti potrebbero essere però più impattanti di quello che si possa pensare.

Agnese sostituita da Concetta?

L’ottava stagione de Il paradiso delle signore vedrà l’arrivo di nuovi personaggi della famiglia Puglisi, ovvero familiari di Maria (Chiara Russo). I tre personaggi in questione si chiamano Ciro, Concetta ed Agata; quest’ultima è la sorella minore di Maria e causerà un vero uragano nel magazzino. L’indiscrezione – non confermata – riguarda però Concetta. Pare infatti che Concetta possa prendere in mano le redini dell’atelier dopo l’abbandono di Agnese.

Antonella Attili, interprete di Agnese Amato, non tornerà nell’ottava stagione e Il Paradiso delle Signore rimane quindi senza guida. Concetta andrebbe a formare una coppia formidabile con Maria e causerebbe una rivoluzione nelle dinamiche fra i dipendenti dell’atelier. Insomma, una vera e propria boccata di aria fresca in arrivo per l’ottava stagione. Il paradiso delle signore è noto per i suoi improvvisi cambi all’interno del cast che garantiscono dei rinnovamenti nel suo ventaglio di personaggi.

Quando arriverà Il paradiso delle signore 8?

Cos’altro aspettarsi dall’ottava stagione de Il paradiso delle signore? Un altro nuovo tassello importante è rappresentato da Matteo, fratellastro di Marcello e nuovo protagonista delle vicende dell’atelier. Matteo è intenzionato a portare in alto il nome del Paradiso delle Signore e questa sua ambizione provocherà varie reazioni. Inoltre chissà se non nascerà qualche interesse romantico con qualcuna delle donne dell’atelier, come ad esempio Maria stessa, attualmente impegnata con Vito.

Il paradiso delle signore Stagione 8 comincerà l’11 settembre 2023 sempre su Rai 1. Il totale degli episodi è di 160, la stessa cifra delle ultime quattro stagioni, e la trasmissione andrà avanti per diversi mesi. Pochi giorni rimasti quindi per immergerci di nuovo nel mondo intricato, romantico e romanzato della soap opera più in voga degli ultimi dieci anni.