Serie TV The Marvels: questo dettaglio cambierà tutto per Avengers: Secret Wars | Assurdo Di Federico Del Ferraro - 18

The Marvels introdurrà un elemento narrativo destinato a diventare il fulcro della Fase Sei e della Saga del Multiverso.

The Marvels è il prossimo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, trentatreesimo film del progetto e ultimo dell’anno corrente. Al momento siamo nel bel mezzo della Fase Cinque e forse nel momento di crisi maggiore per il MCU. Dopo la spruzzata di originalità delle prime due Fasi, l’apice della Saga dell’Infinito ed un altro picco toccato con Spider-Man: No Way Home, l’universo narrativo più potente di sempre sta navigando in acque difficili.

D’altronde è così per tutto il mondo dello spettacolo. Gli scioperi di WGA e SAG-AFTRA stanno condannando le produzioni a rinvii e ripianificazioni inaspettate (compresi i Marvel Studios), e la pandemia ha gonfiato tempi e costi di produzione di tantissimi prodotti. The Marvels, sequel di Captain Marvel e di Ms. Marvel, non sembra però intenzionato a fermarsi. La produttrice Mary Livanos ha inoltre svelato l’importanza che il film giocherà nelle fasi decisive della Saga del Multiverso.

Viaggiare tra le dimensioni nel MCU

La Saga del Multiverso si basa chiaramente sulle infinite varianti temporali e dimensionali che esistono di un determinato momento, personaggio o luogo. Abbiamo visto questo trend svilupparsi negli ultimi anni e toccare l’apice in opere supereroistiche e non, dalla trilogia Spider-Verse (ancora in corso) al vincitore Oscar, Everything Everywhere All at Once. I prodotti invece più focalizzati su questo aspetto all’interno del MCU sono stati senza dubbio Loki, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Spider-Man: No Way Home e la stessa Ms. Marvel.

Per viaggiare tra le dimensioni i nostri eroi utilizzano vari metodi: Strange utilizza i suoi poteri per aprire portali, mentre la Time Variance Authority di Loki lo fa come lavoro di sorveglianza. In Ms. Marvel avevamo visto come il bracciale di Kamala Khan potesse far convergere dei punti dello spazio-tempo, concetto che ritroveremo in The Marvels (come già visto dal trailer). Questi bracciali potrebbero diventare strumenti fondamentali per la lotta a Kang, riuscendo a formare squadre di diversi supereroi da diverse dimensioni.

“Ricche opportunità per il futuro del MCU”

Mary Livanos, produttrice di The Marvels, ha detto questo circa le potenzialità offerte dal film verso il futuro del Marvel Cinematic Universe: “In Ms. Marvel abbiamo appreso che il bracciale, unito a qualche altro potere, può creare un buco nello spazio-tempo e portare altrove. Senza dubbio col potere di due bracciali ci sarebbero più possibilità. E ne vediamo il culmine durante questo film”. Pare dunque che The Marvels presenterà una nuova “arma” che potrà essere usata per sconfiggere il supercattivo di turno, Kang.

Ma tutto ciò è solo una “opportunità”, dice Livanos: “Ci sono ricche opportunità per il futuro del MCU, qualsiasi cosa gli Avengers o Secret Wars vorranno farci”. Sappiamo bene che tutto ciò che esce dai Marvel Studios è studiato per giocare un ruolo nel grande schema delle cose e sarebbe quindi improbabile che un film discusso tanto quanto The Marvels non andrà ad avere peso sullo sviluppo futuro della Saga del Multiverso. La citazione proprio di Avengers: Secret Wars, futuro culmine della Saga, è l’indizio più forte che abbiamo al momento.