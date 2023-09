Serie TV Un Posto al Sole: Manuela vittima di un piano tremendo, conseguenze pesanti | Anticipazioni Di Ambra Ferri - 13

Ecco tutte le anticipazioni di Un posto al Sole. Al centro delle prossime puntate ci saranno Niko e Manuela, travolti dai sentimenti.

Un Posto al Sole appassiona da sempre i telespettatori italiani grazie a una trama intrecciata e sempre piena di colpi di scena.

Nella serie tv firmata Rai viene lasciato ampio spazio al racconto dei sentimenti: i telespettatori imparano a conoscere i personaggi e il loro modo di amare nella vita.

Uno dei protagonisti principali delle nuove puntate sarà Niko. Ci si concentrerà molto sulla sua vita sentimentale complicata. Ad oggi, infatti, è travolto da un uragano di emozioni difficili da gestire. Ecco cosa succederà.

Manuela e Niko in crisi: arriva Costabile

Senza dubbio Niko è rimasto estremamente scossa dalla morte di Susanna e dopo il tragico avvenimento la sua vita e il suo modo di vivere è drasticamente cambiato. Il forte dolore che ha provato lo ha portato a chiudersi in se stesso, tantoché credeva di non riuscire ad amare mai più. Sulla scia del dolore, per molto tempo ha evitato qualsiasi legame sentimentale, preferendo la solitudine a qualsiasi altro sentimento. Il rischio di rimanere feriti un’altra volta era troppo alto. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate.

Durante gli ultimi mesi, Manuela Cirillo ha cercato in tutti i modi di avvicinarsi a Niko. Anche se inizialmente lui era troppo diffidente, sta imparando ad avere nuovamente fiducia e lasciarsi andare alle sensazioni. Nonostante questo, il processo a Lello Valsano è bastato ad allontanare ulteriormente Niko da Manuela. Questa situazione di stallo ha spinto la donna a chiedersi se Niko sia davvero l’uomo giusto per lei.

A complicare le cose ci ha pensato l’arrivo di Costabile Altieri, un uomo molto affascinante e disponibile, che da subito ha catturato l’attenzione di Manuela, in un momento di debolezza in termini di sentimenti per Niko.

Un Posto al Sole: il piano malefico di Micaela

Quello che Manuela non sa è che sua sorella Micaela sta facendo di tutto pur di vedere sua sorella felice e innamorata, tantoché prenderà una decisione importantissima. Il suo piano è quello di separare Niko e Manuela, costi quel che costi. Dal suo punto di vista, Niko non è l’uomo giusto per sua sorella, che merita di vivere un sentimento travolgente e spensierato. Per raggiungere il suo obiettivo coinvolge Costabile, con cui Manuela ha sempre avuto feeling.

Micaela è disposta a tutto pur di vedere felice sua sorella: non sappiamo ancora i dettagli del piano, ma sarà sicuramente sorprendente. Come si risolverà il triangolo tra Manuela, Niko e Costabile? Quale dei due cavalieri avrà la meglio? Non resta che guardare le prossime puntate di Un Posto al Sole per scoprire cosa accadrà.