Serie TV Il Paradiso delle Signore 8: Marcello ora sa la verità devastante | Ansia su cosa farà Di Marina Drai - 15

Nelle ultime puntate della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore Marcello ha scoperto la verità su Adelaide. Cosa accadrà?

Il Paradiso delle Signore è ricominciato per la gioia dei telespettatori. Dopo un’estate senza puntate, i fan della serie possono finalmente ricominciare a seguire le avventure dei loro amati personaggi e scoprire come procederà la storia dopo il finale della passata stagione.

Di cose ne erano successe nelle ultime puntate: Adelaide era fuggita da Milano ed era stata seguita da Marcello, al quale aveva rivelato un segreto che i telespettatori hanno scoperto soltanto nelle nuove puntate di settembre.

C’era poi la questione di Gemma e Marco: i due si erano riscoperti innamorati e più uniti che mai. Non solo: la ragazza aveva rivelato che il figlio che aspettava non era di Roberto, il suo fidanzato, bensì di Marco, spiazzando tutti.

E adesso cosa succederà? Già dalle prime puntate di questa ottava stagione si è capito che di carne al fuoco ce ne sarà molta. I primi assaggi della stagione non hanno deluso i fan, tutt’altro: li hanno lasciati a bocca aperta.

Il segreto di Adelaide

Dopo un’estate di dubbi e illazioni su quale poteva essere il segreto di Adelaide, ora finalmente lo sappiamo: la contessa ha una figlia segreta di cui non ha mai parlato a nessuno, tanto meno a Marcello. La figlia si chiama Odile e la stessa Adelaide pensava fosse morta.

La contessa si è ripresentata a Milano con sua figlia, fingendo che fosse la figlia di un’amica defunta. Come Adelaide, la stessa Odile sembra essere un personaggio pieno di segreti che ovviamente rivelerà solo quando le farà comodo. Ma chi è il padre della ragazza? L’ipotesi più accreditata è che sia Umberto Guarnieri, ma la verità è ancora tutta da scoprire e i colpi di scena non mancheranno di certo.

Il Paradiso delle Signore: cosa ci attende?

Mentre Marcello era all’estero, la vita a Milano è proseguita e le storie dei personaggi si sono intrecciate in nuove trame. Vito è diventato stilista del Paradiso e ha taciuto alla sua fidanzata Maria i problemi economici che sta affrontando in Australia. Maria però ha scoperto tutto e ora si trova a dover gestire una situazione tutt’altro che semplice: il destino della sua storia d’amore potrebbe cambiare per sempre.

Marco nel frattempo ha scoperto un segreto e pensa sia di Roberto, così lo ha aggredito violentemente, accusandolo di tradimento e lo ha minacciato di rivelare tutto a Gemma. Cosa ne sarà invece di Marcello dopo il suo incontro con Adelaide? Riuscirà a recuperare la passione con Ludovica? E cosa accadrà invece ad Adelaide ora che Marcello conosce il suo segreto? La tensione è palpabile e gli spettatori non vedono l’ora di scoprire cosa succederà.