Il paradiso delle signore 8: l’epilogo per i due volti è dei più angosciosi | È finita male

Il paradiso delle signore è la soap opera italiana che da anni a questa parte rapisce gli spettatori televisivi e li trascina in un mondo di moda, dramma e romanticismo. Un aspetto fondamentale di questa serie è costituita propria dalle relazioni che di stagione in stagione i personaggi intessono fra di loro e che in gran parte mandano avanti la trama.

Dalla prima stagione andata in onda nel 2015 molto è cambiato, sono intervenuti tantissimi personaggi e molti altri sono invece usciti di scena per un motivo o per un altro; alcune relazioni rimangono salde mentre altre hanno subito drastici cambiamenti. Insomma, una storia che dal punto di vista sentimentale è più che meritevole del successo che ha avuto e degna del suo genere.

Una relazione che nelle ultime stagioni è stata esemplificativa del tipo di amore che Il paradiso delle signore porta avanti è quella fra Elvira e Salvatore. L’attrazione fra i due è nata durante la settima stagione ed era già turbolenta allora, mentre con l’attuale ottava stagione ha incontrato ulteriori ostacoli.

Ma in che rapporto erano Elvira e Salvatore alla fine della scorsa stagione? E cosa è successo fra loro per cambiare così tanto il loro rapporto?

Il bacio mancato

Nelle scorse stagioni Elvira si era ritrovata attratta da Salvatore sempre di più e questa attrazione era sull’orlo di trasformarsi in un qualcosa di serio e reciproco. Il loro rapporto era culminato nel momento in cui Elvira, presa dal momento e desiderosa di fare un passo avanti, ha cercato il bacio di Salvatore. Dal canto suo l’uomo, indeciso e distratto da un impegno con Alfredo, è andato via senza accontentare la ragazza.

Questo evento ha scatenato in Elvira tutta una serie di riflessioni. Consigliata dalle sue amiche ha deciso di allontanarsi da Salvatore e seguire l’adagio “in amore vince chi fugge” proposto da Paola. Questo allontanamento ha fatto maturare i pensieri di Salvatore stesso nei confronti di Elvira.

Elvira e Salvatore nell’ottava stagione

Salvatore Amato si è così reso conto di quanto apprezzasse le attenzioni di Elvira ed è deciso a riconquistarla. Stavolta però è la donna ad aver preso le distanze, perdendo anche gran parte del suo infatuamento. La situazione nell’ottava stagione, le vicende degli episodi passati e i suggerimenti delle amiche hanno fatto evolvere il personaggio di Elvira, che ha ormai superato i suoi sentimenti per Salvatore.

Non sappiamo come finirà la storia fra Elvira e Salvatore, né se questa storia avrà un futuro vero e proprio. Ciò che sappiamo è che Il paradiso delle signore prende sul serio la volontà di stupire, stuzzicare e coinvolgere grazie all’amore e le sue difficoltà.