Serie TV Un posto al sole: dal 18 al 22 settembre succede di tutto | Anticipazioni fuori di testa Di Federico Del Ferraro - 12

Un posto al sole ha ancora tante storie da raccontare. Ecco cosa succederà nella settimana in arrivo, dal 18 al 22 settembre.

Un posto al sole è nell’Olimpo della televisione italiana dal 1996, anno della sua nascita e debutto. Ventisette anni di trasmissione per un totale di ventotto stagioni e quasi settemila episodi, numeri davvero impressionanti che la rendono la soap più longeva del panorama italiano (è stata infatti la prima soap d’Italia). Ma nonostante questa infinita corsa Un posto al sole ha ancora tante storie da raccontare.

Siamo nel corso della ventottesima stagione e una nuova settimana di puntate è alle porte. La settimana che andrà dal 18 al 22 settembre vedrà l’arrivo di nuove cinque puntate delle quali abbiamo ora delle anticipazioni. I conflitti si muoveranno, le relazioni tremeranno e ci saranno delle scoperte sensazionali.

L’orario ed il canale dove trovare Un posto al sole non cambia: l’appuntamento è fisso alle 20:50 su Rai 3. Gli episodi che vedremo saranno i numeri compresi tra il 6276 e il 6280. Ci troviamo nel bel mezzo della stagione, dunque molte questioni in corso stanno per esplodere, assicurandoci un grande viaggio.

Ma cerchiamo di capire quali sono le anticipazione circa questi episodi. Protagonisti assoluti saranno Marina, Roberto e Lara, ma vedremo delle dinamiche interessanti anche fra Damiano e Viola, e fra Giulia e Luca. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Episodi 6276, 6277 e 6278

Roberto e Marina, dopo un chiarimento, sono alle prese con la situazione di Tommaso. Essi vorrebbero che Tommaso restasse con loro e Roberto si metterà alla sua ricerca senza il consenso della polizia. Lara, dal canto suo, rischia di finire in grossi guai. Nasce anche un inaspettato interesse amoroso da parte di Micaela per Costabile, ma la donna sarà anche impegnata a distrarre la sorella dallo studio.

Su un altro fronte vedremo un furioso litigio che vede opposte due coppie, ovvero Guido e Mariella contro Sergio e Bice. Successivamente questo litigio interesserà anche Sergio e Bice stessi, dopo che quest’ultima scopre degli adulteri del primo. Tanto scompiglio è dietro l’angolo.

Gli episodi 6279 e 6280

Luca e Giulia devono fare i conti con le condizioni di salute del cagnolino Bricca e di Luca stesso, e Giulia tirerà su qualche soldo con l’aiuto di Niko. Nel frattempo si accende la situazione fra Viola e Damiano: la ragazza pensa che Damiano si si fatto corrompere da Edoardo, ma non capisce i rischi che Damiano sta correndo ora che è finito nella ragnatela della camorra.

Infine si aprono dei prospetti amorosi fra Alberto e Diana, con il primo in aperto corteggiamento, ma Diana sembra avere qualche altro uomo misterioso per la testa. Rosa si prepara ad una sorprendente scoperta. Insomma, confronti e misteri ci aspettano in questa settimana di Un posto al sole.