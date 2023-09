Serie TV Il Paradiso delle Signore: la messa in onda sul filo del rasoio, salta tutto ancora | Scoppia la rivolta Di Nadia Lucchesi - 18

Per il Paradiso delle Signore nuovi ‘guai’, la soap più amata continua a incontrare ostacoli sul suo cammino.

Un appuntamento ormai diventato fisso per moltissimi italiani è quello con il Paradiso delle Signore, arrivata ormai alla sua ottava edizione, il suo successo sembra non diminuire mai.

Anzi, il pubblico è sempre più appassionato alle vicende che riguardano i suoi protagonisti, tra amori travagliati e situazioni turbolente, sicuramente tra i tanti volti che fanno parte di un cast ormai consolidato, quello di Salvatore è tra i più amati.

Non solo perché le sue avventure amorose e famigliari hanno dato in più occasioni motivi di sussultare, ma anche perché si aspetta con ansia che finalmente la sua vita possa ricevere quella giusta dose di serenità che tanto si merita, o che il suo personaggio evolva.

La soap, però, un po’ come i suoi personaggi, vive una vita davvero traballante e troppo spesso il pubblico ha dovuto soccombere al volere della rete di spostare, eliminare, cancellare le puntate per necessità di palinsesto e i guai sembrano non finire.

Il Paradiso delle Signore viaggia sul filo del rasoio

Nonostante sia uno dei programmi di punta della Rai, questo non impedisce ai vertici di mettere in difficoltà i moltissimi appassionati che a volte non sanno come poter vedere gli episodi de Il Paradiso delle Signore. Un caso lampante è proprio il continuo spostamento degli orari che ha portato gli utenti a ribellarsi.

Nella giornata del 18 settembre, infatti, l’episodio non è stato mandato in onda al suo consueto orario, ovvero alle 16.55 ma in via del tutto eccezionale ha visto lo spostamento alle 15.35. Purtroppo, però, questa non è per niente una situazione del tutto eccezionale.

La rete rischia di perdere tutto

Sono in tanti gli appassionati che stanno iniziando a lamentare del continuo cambio di orario della soap, ma non solo, in molti condividono il loro disappunto rispetto al fatto che proprio Il Paradiso delle Signore venga considerato un po’ un Jolly che viene spostato o cancellato per far spazio ad altri, mancando di rispetto a chi lo segue ormai da anni.

Insomma, quest’ultimo cambio orario ha fatto scoppiare la rivolta e gli utenti hanno esordito con grande sconforto chiedendo di smetterla di fare “Questo valzer di orari”, oppure che “È sempre la prima trasmissione a saltare”, altri hanno aggiunto dicendo che con così poco preavviso si rischia di perderselo. Insomma, la rete dovrebbe forse iniziare ad ascoltare con più attenzione le centinaia e centinaia di fan che ogni giorni aspettano questo appuntamento dando fiducia a Rai, perdere tutto è un attimo.