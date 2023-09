Cinema

Serie TV Mare Fuori: spunta la voce di un film dedicato proprio a lui | L'attore non si contiene

Verrà realizzato un film sulla vita di Ciro Ricci? L’attore Giacomo Giorgio chiarisce ogni dettaglio sul nuovo progetto.

Ciro Ricci di Mare Fuori è sicuramente uno dei personaggi principali della serie firmata Rai, insieme al suo nemico Carmine Di Salvo. Figli di famiglie rivali e separati da un cognome, i due giovani hanno in comune più di quanto pensino.

La sua morte al termine della prima stagione di Mare Fuori ha ribaltato le carte in tavola, stravolgendo gli equilibri dell’intera serie tv. Nonostante Ciro sia morto, non si è mai smesso di parlare di lui, anzi: ha fatto ritorno attraverso numerosi flashback e il suo ricordo è rimasto vivo nel cuore degli amici, che lo onorano ogni giorno da dietro le sbarre. Inoltre, è entrata in scena sua sorella, Rosa Ricci, di cui Carmine si innamorerà.

In vista della quarta stagione, si rincorrono gli spoiler sul possibile ritorno di Ciro in Mare Fuori: secondo l’opinione di molti, infatti, il regista Ivan Silvestrini potrebbe stupirci, riproponendolo sulle scene, in carne ed ossa. Se così non fosse, non temete: già si parla di un film sulla vita di Ciro Ricci.

Il film dedicato a Ciro Ricci di Mare Fuori

Interpretato dal talentuoso Giacomo Giorgio, Ciro potrebbe tornare in grande stile, questa volta come protagonista indiscusso. Da tempo si parla della possibilità di creare un film proprio dedicato alla vita del personaggio.

Inoltre, da mesi si fantastica sul suo possibile ritorno in Mare Fuori 4: alcuni pensano che possa essere ancora vivo, perché non è mai stato mostrato il corpo. Il regista della serie tv Rai, Ivan Silvestrini, ha alimentato questa teoria attraverso i sui social, dove ha fatto intendere che nella nuova stagione potrebbero esserci colpi di scena davvero inaspettati. A chiarire le cose, però, ci ha pensato Giacomo Giorgio.

Giacomo Giorgio a Venezia: “È un capitolo chiuso”

Durante la sua apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia, l’attore ha fornito alcune chiare indicazioni sul destino del suo personaggio. Ha rivelato che sarà presente nella quarta stagione di Mare Fuori, ma solo come un ricordo. Questa rivelazione è molto netta e confuta qualsiasi teoria sulla falsa morte di Ciro.

Inoltre, ha chiarito di non aver mai espresso il desiderio di fare uno spin-off, ma quando gli è stato chiesto se sarebbe stato interessato, ha detto che il suo personaggio ha mille sfaccettature, che potrebbero essere esplorate in un film dedicato alla sua vita. Tuttavia, “Ciro è un capitolo chiuso”, ha chiarito. Insomma, pensare che verrà realizzato un film sulla vita del piccolo Ricci è un’utopia: al massimo lo rivedremo nei flashback proposti da Mare Fuori.