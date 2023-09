Serie TV The Kardashians 4: già scoppia il putiferio, le sorelle più glamour della tv sono tornate Di Elisa Sirtori - 15

La nuova stagione di The Kardashians sta per attivare con nuovi amori e conflitti da risolvere. Kim e Kourtney troveranno la pace?

L’attesa è stata una tortura, soprattutto per come ci siamo lasciati nella terza stagione, il profondo conflitto che ha visto protagoniste Kourtney e Kim è stato uno dei più intensi mai visti in televisione, ma non si è ancora concluso.

Nonostante abbiano trovato un modo per convivere durante gli eventi di famiglia, hanno ancora un lungo percorso da fare per ritrovare la pace e ristabilire un contatto sincero. Ma non è tutto quello che vedremo nella quarta stagione di The Kardashians.

Le Kardashians/Jenner sono pronte per farci nuovamente entrare nelle loro case da sogno dove scopriremo nuovi amori per alcune delle sorelle e nuovi drammi per altre. Insomma, anche se la loro è una giostra continua, non smetteremmo mai di rimanere affascinati dalle loro vite.

Quindi preparate i pop-corn, mettetevi comodi sul divano perché si parte per un nuovo viaggio a Calabasas, dove dal trailer appena uscito abbiamo un primo sguardo su quello che ci aspetta e si preannuncia ‘focoso’.

La data di uscita della quarta stagione di The Kardashians

Sembra poco, ma passare quattro mesi senza la sorelle più famose della televisione è un tempo astronomico, certo eravamo in vacanza a rilassarci, ma scommetto che molti ogni tanto hanno pensato a cosa stava succedendo in California e cosa stavano riprendendo le telecamere.

C’è chi lo ammette e c’è chi mente, ma l’attesa finalmente è quasi finita e siamo pronti a goderci il girato, perché The Kardashians arriverà con la sua premiére in esclusiva su Disney+ il 28 settembre e avremo una nuova puntata ogni giovedì.

Il trailer promette un rollercoaster di emozioni

Ci è bastato uno sguardo fugace al trailer per capire che la quarta stagione sarà esplosiva, non solo perché verrà affrontato centralmente il profondo distacco tra le due sorelle più grandi che, nonostante sembrino riappacificarsi, fanno passi indietro verso una direzione più simile a un non ritorno, sentiamo dire: “Ti odio”.

Ma ci sono anche cose belle, anzi bellissime, infatti Kourtney è finalmente incinta, dopo le scorse stagioni dove abbiamo visto lei e il marito Travis condividere le difficoltà e il dolore nel non riuscire a concepire, finalmente possiamo goderci questi momenti di grande felicità, perché come abbiamo imparato: la famiglia è al primo posto.

I litigi continuano in casa Kardashians/Jenner

Dal trailer vediamo che i rapporti si increspano anche tra due altre componenti della famiglia, ovvero Kris e sua figlia Khloé che la vedono in modo totalmente opposto sull’ex di lei Tristan Thompson.

Parlando invece di amori, tutte le sorelle, tranne Kourtney ovviamente, sono single e quindi pronte a buttarsi in nuove relazioni sentimentali davanti all’occhio sempre vigile della telecamera, e questo non può che renderci felici. L’appuntamento è il 28 settembre su Disney+ per la quarta attesissima stagione di The Kardashians.