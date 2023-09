Serie TV La Ragazza e l’Ufficiale: Sura non è davvero sposata con chi pensate | Spunta l’altro uomo Di Diandra Migliorucci - 15

Nella serie televisiva, abbiamo assistito al lieto evento di Sura e Petro ma, questa non è la verità. Ecco di chi si tratta.

Ieri sera, domenica 17 settembre, è andata in onda su Canale5 l’ultima puntata della seguitissima fiction turca La Ragazza e l’Ufficiale. Quest’ultimo episodio ha lasciato i telespettatori di stucco per via della decisione di Seyit di convolare a nozze con un’altra donna, malgrado il suo amore per Sura.

Pare proprio che questa scelta sia stata manipolata quasi completamente dalla madre di Seyit, che non poteva assolutamente accettare che suo figlio sposasse una donna che aveva già vissuto una storia d’amore in passato.

La situazione ha creato infine delle tensioni tra i personaggi della serie, mettendo in evidenza la delusione di Ayse e di tanti altri. La posizione di Sura si complica ulteriormente quando fa la conoscenza di Serge, un produttore di profumi francese.

Il loro incontro risulta essere il classico colpo di fulmine, facendo innamorare lui di lei e lei di lui in un batter d’occhio. Questo, però, costringe Sura fare un’autoanalisi, riflettendo a fondo sul suo futuro e sulle decisioni che dovrà prendere.

La rassegnazione

Durante un combattimento, Seyit rimane ferito e la scelta di Sura di fermare l’uomo prima del fatico sì dimostra quanto l’amore della ragazza sia profondo e sincero. Tuttavia, Sura non può fare altro che rassegnarsi e rinunciare all’uomo, augurando tutto il bene del mondo sia a lui che alla sua sposa.

Ma il destino di Sura le ha riservato una sorpresa inaspettata e gradita. Anche se ha rinunciato all’uomo che ama, pare proprio che la giovane donna potrà essere in grado di trovare nuovamente la felicità amorosa grazie ad un altro uomo.

I fatti accaduti nella realtà

Dopo aver lasciato andare Seyit, Sura è stata in grado di trovare l’amore grazie a Serge, creatore di profumi proveniente dalla Francia. Questo incontro non è rilegato soltanto alla finzione della soap opera, ma è accaduto realmente. Serge, nella realtà, ha deciso di visitare la Turchia per ampliare la sua conoscenza del mondo dei profumi ed espandere così il suo business.

Durante il viaggio, l’uomo incontra Sura e i due si innamorano immediatamente. Seyit, come visto nella serie, sposa realmente un’altra donna di nome Murvet, mentre Sura è in grado di rincuorarsi grazie all’amore ricambiato con Serge. Questo dimostra come l’amore sia sorprendente e che, alla fine, non abbandona mai nessuno.