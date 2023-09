Cinema

Serie TV Netflix: tutto quello che vedremo a ottobre 2023 | Serie Tv e film Di Diandra Migliorucci - 15

Ecco quello che ci aspetta per la stagione autunnale da passare davanti alla tv, in attesa della notte più paurosa di tutte: Halloween.

L’estate è giunta al termine e autunno fa capolino con le sua aria frizzante, il cielo plumbeo e l’atmosfera pre-Halloween. La piattaforme streaming Netflix accoglie la nuova stagione caratterizzata dalla caduta delle foglie e dal freddo sempre più intenso con diversi film e serie televisive.

Tra i seguiti che in molti stanno aspettando, è in arrivo dal 5 ottobre la terza parte della serie tv Lupin. Rivedremo l’attore Omar Sy nel ruolo di Assane Diop, assieme ai suoi colleghi hollywoodiani, tra cui Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella.

Rimanendo sempre in tema di sceneggiati a puntate, dal 12 ottobre esce sulla piattaforma streaming di Netflix una serie tv adatta alla stagione. Si tratta de La caduta della Casa degli Usher, una storia a tema horror/thriller perfetta per introdurre il periodo di Halloween. La serie è diretta da Mike Flanagan, noto regista per opere come The Midnight Club e Doctor Sleep.

Spostandoci nella categoria film, per i fan di Chris Evans ed Emily Blunt uscirà il 27 ottobre Pain Hustlers-Il business del dolore. Se, invece, preferite pellicole che raccontino una storia vera riguardo un’impresa a dir poco impossibile, vi consigliamo Sfida per la vetta, disponibile dal 4 ottobre.

Si apre il mondo degli anime

Anche in occidente stanno spopolando (specie in questi ultimi anni) gli anime, vale a dire cartoni animati giapponesi che si basano sulle opere scritte a fumetti, ovvero i manga. Su Netflix uscirà dal 12 ottobre l’anime Good Night World, trasporto su schermo dalla penna del mangaka Uru Okabe e pubblicato da Uru Sunday e MangaONE dal 2016.

La storia narra di quattro membri di una famiglia sempre in disaccordo che passano il tempo a giocare a Planet, al quale vi prendono parte senza sapere che si conoscono. Andando avanti con gli episodi, vengono a galla segreti di famiglia su ogni membro riguardo all’interazione tra realtà e mondo fittizio.

Serie tv adolescente

Se vi piacciono i racconti riguardanti giovani adolescenti non ancora pronti per il mondo duro e severo degli adulti, allora vi consiglio la serie tv Everything now. Su Netflix sarà disponibile dal 5 ottobre e tratterà la storia complicata di Mia, sedicenne appena tornata alla sua vita normale dopo essere uscita da un ricovero per disturbi alimentari.

Tornata a scuola, si rende conto che gli altri hanno proseguito con le loro vite senza curarsi troppo di lei. Mia scrive una lista dei desideri sempre in cambiamento ed assieme ai suoi tre migliori amici e un nuovo amore si immerge nella vita adolescenziale, capendo che non tutto è pianificabile.