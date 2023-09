News Il caffè nasconde segreti che nessuno conosce: uno di questi è tuo | Ecco quale Di Federico Del Ferraro - 15

Il caffè è una delle bevande più amate al mondo e più rappresentative dell’Italia, ma si può consumare in mille modi diversi.

Se dovessimo scegliere una bevanda rappresentativa dell’Italia nel mondo questa sarebbe senza dubbio il caffè. Rigorosamente espresso, il caffè è è diventato celebre grazie a tantissimi film ed è protagonista di colazioni, pranzi, pomeriggi e nottatacce italiane. Per quanto l’espresso sia quello più iconico, il caffè esiste in moltissime varianti.

Ingredienti, contenitori, correzioni e guarnizioni varie sono le principali alternative che trasformano il caffè in caffelatte, cappuccino, caffè corretto, macchiato, al vetro, decaffeinato e così via. Ma da cosa dipendono le nostre scelte? La risposta sembra facile: dai nostri gusti. Allora la riproponiamo così: c’è un collegamento fra il caffè che beviamo e la nostra personalità?

Secondo questo test, il collegamento esiste eccome. Scegliere un tipo di caffè piuttosto che un altro tradisce aspetti della nostra persona di cui forse neanche ci rendiamo conto. Allo stesso tempo, le persone attorno a noi ci percepiscono – anche incoscientemente – attraverso la bevanda che consumiamo.

Potrebbe sembrare un ragionamento estremo, ma dobbiamo pensare che per moltissime persone il momento del caffè è un momento importante, di relax e recupero delle energie, quasi un momento personale. Non è affatto strano leggere i comportamenti delle persone in un momento così fondante delle nostre giornate, ed è su questo che si basa il test.

Quale caffè preferisci?

Di fronte alle infinite varianti che si hanno a disposizione per consumare un caffè, il test cerca di riassumerle in tre macro-categorie. Il vostro compito è semplicissimo: qui sotto troverete i tre caffè proposti in questo test e dovrete scegliere velocemente quello che preferite di più in assoluto.

Le tre scelte sono:

Caffè espresso , il re dei caffè italiani;

, il re dei caffè italiani; Caffelatte , la calda alternativa per gli amanti del sapore del latte;

, la calda alternativa per gli amanti del sapore del latte; Moccaccino, ideali per i dolcioni grazie alla cioccolata e alla panna.

Valutate la scelta ma fate in fretta, la decisione deve essere dettata dall’istinto e deve coincidere con la bevanda a cui non potreste mai rinunciare.

Che tipo di persona sei?

Avete fatto la vostra scelta? Ora si passa ai risultati; scopriremo che tipo di persone siamo in base a quale caffè preferiamo di più. La prima scelta era quella dell’espresso. Se avete scelto questa bevanda siete probabilmente persone decise e concentrate, non vi piace di perdere tempo e non date peso alle cose superflue. Siete ottimi compagni di vita, sia come sostenitori che come leader.

Se invece avete scelto il caffellatte la vostra personalità è ben diversa. Vi piace prendere più tempo per voi stessi e per le vostre decisioni, avete una zona di comfort ben delineata e questo potrebbe farvi apparire come timidi o indecisi, ma la verità è un’altra. Quella zona di comfort vi serve solo per radunare le giuste energie per affrontare qualsiasi sfida a testa alta.

Infine, il moccaccino. Questa bevanda è quella che rappresenta l’aspetto più colorato e appariscente delle nostre personalità. La cioccolata e la panna lo rendono un tipo di caffè molto energetico, perfetto per chi non stacca mai la spina ed è una fornace instancabile di stimoli ed idee. Se avete scelto il moccaccino siete energia purissima.

Ti rispecchi in questo identikit?