Questo test di logica ti manderà fuori di testa: scopri quale tazzina si riempirà prima | Sbagliano tutti

Un test di logica metterà a dura prova le vostre abilità di osservazione e concentrazione: quale tazzina si riempirà di caffè per prima?

I test logici, spesso sottovalutati, svolgono un ruolo cruciale nel mettere alla prova la nostra intelligenza e capacità di osservazione. Questi enigmi e puzzle stimolano il pensiero critico e la risoluzione dei problemi, aiutandoci a sviluppare competenze cognitive fondamentali. Nonostante il loro scopo educativo, i test logici offrono anche un’opportunità di intrattenimento e di utilizzo del tempo libero.

Risolvere enigmi logici richiede concentrazione e analisi, incoraggiandoci a esplorare diverse prospettive e a pensare fuori dagli schemi. Questa attività può migliorare la memoria, l’attenzione e la creatività, oltre a potenziare le abilità matematiche e di problem solving.

Inoltre, i test logici sono un’ottima opzione per divertirsi e sfidarsi con amici e familiari. Risolvere insieme enigmi complessi può rafforzare i legami sociali e fornire un’esperienza divertente e coinvolgente per tutte le età.

Qui di seguito vi proponiamo uno davvero interessante che sembra solo all’apparenza facilmente risolvibile. Invece, è necessario concentrarsi più del dovuto se si vuole giungere alla conclusione corretta. Riesci a capire quale delle tazzine disgenate si riempirà per prima di caffé?

Il test irrisolvibile

Il test, come anticipato, prevede che voi riusciate a capire verso quale tazzina cadrà prima il caffè. Guardare al dettaglio è la chiave giusta per risolvere l’enigma ma farlo in soli dieic secondi vi renderebbe davvero dei fuori classe.

Nel disegno chi ha costruito il test ha disegnato un sistema di ben quattro tubazioni che si diramano in corrispondenza di quattro contenitori. Ovviamente siamo portati a pensare che il caffé raggiungerà per prima la tazza più vicina, ma ci sono dei particolari che potrebbero smentire questa teoria. Prendetevi, allora, il vostro tempo e ragionato sulla soluzione.

Soluzione del test

Se avete risolto l’enigma ma volete sapere se le vostre deduzioni sono corrette, ecco che vi spieghiamo passo per passo la soluzione. Se invece avete avuto difficoltà, non vi preoccupate seguite bene la dimostrazione in modo da poter fare meglio la prossima volta. Intanto, alla prima biforcazione possiamo capire che il caffè non giungerà mai alla tazza di destra e questo perché il primo vaso ha uno sbocco a sinistra in basso che permetterà al liquido di scorrere da quella parte. Quindi dobbiamo escludere, al di là di eventuali blocchi, le tazze numero 5 e 7.

Quale tra il contenitre 4 e 9, allora, verrà riempito per prima? La soluzione è il numero 4 poiché vale il medesimo discorso che abbiamo fatto in precedenza. Nel secondo vaso, infatti, c’è un tubo sulla sinistra che non permette al caffé di defluire verso la tazzina 9 ma che invece riempirà di certo la 4. Quindi, a scanso di problemi o di intasamenti la soluzione corretta si riferisce alla tazza numero 4.