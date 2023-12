Noemi Bocchi rompe il silenzio, dichiarazione pubblica in centro Roma | Ilary asfaltata

Il silenzio di Noemi Bocchi finalmente è finito e la sua dichiarazione pubblica in centro Roma ha lasciato di stucco.

Da quando è uscito Unica, il docufilm su Ilary Blasi dove la showgirl ha raccontato la sua parte di verità sulla fine della storia con Totti, tutti si aspettavano una risposta da Noemi Bocchi, e finalmente è arrivata.

Anche se nel documentario Ilary non fa mai il nome di Noemi, è palese che si riferisca a lei. Il titolo nasce da quella maglietta con su scritto “6 unica!” che l’ex calciatore aveva dedicato all’ex moglie durante il derby del 2002.

Una bella frecciatina all’ex marito, non c’è che dire, ma il titolo è solo l’inizio di una produzione che mette in luce le parti finora rimaste oscure della fine della relazione più chiacchierata di sempre.

La separazione è arrivata all’improvviso dopo che per mesi i due avevano cercato di calmare le acque e non attirare l’attenzione su di loro, tentativi del tutto inutili, come sappiamo bene.

Unica

A dirla tutta il docufilm non aggiunge chissà quali novità alla storia, se non ovviamente la visione della parte che finora aveva taciuto e qualche piccolo particolare “divertente”. Nella produzione Ilary racconta che Totti aveva sospettato per anni di relazioni extraconiugali da parte di lei, fino ad avere lui stesso una storia con Noemi Bocchi.

Nell’ultimo anno Ilary si è impegnata nel confezionare un prodotto per far sentire le sue ragioni ed è riuscita a tenerlo ben nascosto, tanto che non era uscita alcun tipo di indiscrezione. Ma cosa ne pensano Totti e Bocchi di questa operazione? La nuova compagna dell’ex calciatore non le manda di certo a dire, anzi: ha fatto una dichiarazione in centro a Roma che non lascia spazio a fraintendimenti.

La “dichiarazione” di Noemi Bocchi

La risposta di Noemi Bocchi al docufilm su Ilary Blasi non si è fatta attendere: la nuova compagna di Totti non si è fatta certo intimidire e ha messo le cose in chiaro. Lo ha fatto nel modo in cui nessuno si sarebbe mai aspettato, ovvero semplicemente ignorando la vicenda mediatica. Ora che entrambe le parti hanno “chiarito”, almeno secondo gli italiani, le loro ragioni, non c’è più motivo per nascondersi dai paparazzi, anzi: ben vengano le foto che ritraggono la nuova coppia.

E così quando Totti e Bocchi sono stati beccati in un ristorante in centro a Roma, il Matricianella, invece di non dare nell’occhio si sono lasciati andare a carezze e sguardi dolci, come se Unica non fosse nemmeno mai esistito. Si tratta di una dichiarazione potente proprio nel cuore della città che ha fatto da sfondo a uno degli amori più iconici dello show business italiano. Non una frecciatina, ma semplicemente un modo per dimostrare che il loro amore non può essere turbato da niente e nessuno.