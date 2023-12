“Il dolore è temporaneo ma…”, Chiara finisce sotto i ferri più di 20 volte | Adesso la sua faccia è…

Chiara si è sottoposta a più di 20 operazioni chirurgiche per un motivo ben preciso, adesso però la sua faccia è un’altra.

Una storia incredibile sta spopolando sul web: si tratta di una vicenda davvero fuori dal comune il cui racconto proveniente direttamente dalla bocca della protagonista hanno completamente stupito tutto il pubblico di Internet. Una donna si è sottoposta ad oltre 20 interventi per un motivo ben preciso che rivela qualcosa di impensabile sulla sua personalità.

Si può ricorrere alla chirurgia estetica per diverse ragioni: la prima è sicuramente per necessità, magari per correggere una cicatrice che ci deforma il volto o altre parti del corpo. Un’altra, quella più comune forse, è per migliorare il proprio aspetto perché ci si sente particolarmente insicuri quando ci si guarda allo specchio.

Chiara, la protagonista di questa assurda storia, ha letteralmente modificato tutto di sé, spinta da una inedita necessità, particolarmente impellente, o dal forte desiderio di autoaffermarsi. Sta di fatto che la giovane donna ora è decisamente un’altra persona, praticamente irriconoscibile.

Chiara si è trovata quasi “costretta” ad andare sotto i ferri per oltre venti volte ma le motivazioni sono ben più controverse di quello che si può immaginare. La ragazza, infatti, ha voluto soddisfare il suo sogno di assomigliare ad un “gatto”. Fuori dal comune no?

Chi è Chiara: la donna gatto italiana

Si chiama Chiara dell’Abate e su TikTok è diventata famosa per il suo aspetto simile a quello di un gatto. La ragazza si è raccontata in maniera estremamente candida dichiarando di esser più che certa e serena per questa scelta. Ha modificato radicalmente la sua immagine con tatuaggi, impianti e piercing tanto da allontanarsi quasi del tutto dal suo aspetto reale. “Ho sempre amato i gatti e penso che sembrerò davvero audace e feroce come gattara con le giuste modifiche del corpo”, ha confessato sui social aggiungendo di essere sorpresa di quanti interventi si possano fare per stravolgere il proprio corpo.

C’è ancora un po’ di strada da fare, però, prima di raggiungere la completa trasformazione. Come da lei stessa affermato, dovrà sottoporsi ad ulteriore lifting agli occhi per adeguarli a quelli perfettamente a mandorla dei gatti ed inoltre anche ad una centoplastica. Ma non è finita qui, per Chiara sarà necessario iniettarsi ancora molto filler fino ad arrivare a dividere il labbro superiore. Le reazioni del web a questa assurda vicenda sono tra le più disparate e il web si divide tra chi giustifica questa scellerata azione e chi, invece, non può proprio credere ai suoi occhi.

I commenti del web e le origini della sua storia

“Cosa succede nella testa di qualcuno che gli fa pensare che sia una buona idea??”,“C’è un’enorme differenza tra l’auto-modificazione e la mutilazione. È stata trasformata in un mostro”: questi sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere su Internet. La maggior parte è, infatti, estremamente scettica per questa decisione: Chiara ha superato il limite e non potrà più tornare indietro. Ma la stessa ragazza ha dichiarato di ricevere anche molta gentilezza da parte di utenti che non si fermano ad un primo sguardo e cercano di non giudicare le sue scelte di vita.

Tutti, comunque, si chiedono cosa può aver spinto la ragazza a procedere verso questa completa trasformazione. A quanto pare il sogno di diventare un gatto umano è nato quando aveva solo 11 anni e aveva fatto il primo piercing. Il primo fra tanti, c’è da dire perché da quel momento non si è più fermata e ha ricoperto di ferri e tattoo tutto il suo corpo. Forse, non capiremo mai fino in fondo qusta metafosi: ciò che possiamo fare è solo prenderne silenziosamente atto.