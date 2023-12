“Figlia di…”, la figlia di Monica Bellucci massacrata in pubblico | Volano insulti

Deva Cassel, la bellissima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è stata bersagliata di insulti dopo la sua apparizione a Palermo.

Deva Cassel, figlia di due grandi nomi del cinema internazionale, è stata presa di mira da pesantissimi insulti mentre si trovava a Palermo. La ragazza non è riuscita a sfuggire all’ondata di odio che l’ha travolta.

La 18enne sarà tra i protagonisti della serie Il Gattopardo girata in Sicilia. Proprio lì si trovava la ragazza quando è stata bersagliata dall’ira delle persone.

La serie è ispirata all’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e racconta di una famiglia aristocratica alle prese con i cambiamenti sociali e politici della Sicilia dell’800.

Una storia difficile da raccontare, soprattutto se consideriamo che la serie Netflix dovrà misurarsi non solo col romanzo, ma anche col film del 1963 di Luchino Visconti, un capolavoro intramontabile del cinema.

Deva Cassel e Saul Nanni

Molti utenti hanno storto il naso quando hanno saputo che Netflix avrebbe prodotto una serie sul romanzo di Tomasi, ancor di più quando hanno saputo che c’era Deva Cassel tra i protagonisti. La figlia di Monica Bellucci ha molti progetti all’attivo ma fatica ancora a entrare nel cuore degli italiani. Quello che è successo a Palermo, però, non ha nulla a che fare coi suoi ruoli cinematografici: la gente se l’è presa con lei per altri motivi.

La giovane attrice era in Sicilia con il fidanzato Saul Nanni, conosciuto proprio sul set della serie Netflix, quando ha dovuto fronteggiare la rabbia di alcune persone che non gliel’hanno fatta passare liscia. L’episodio ha già fatto il giro del web che ora si divide tra chi sostiene Deva e chi invece si trova d’accordo con le persone che l’hanno attaccata.

Insulti alla figlia di Monica Bellucci

La figlia di Monica Bellucci ha pubblicato una foto sul profilo Instagram che la ritraeva in un momento romantico con il suo ragazzo. I due sono in barca al largo di Palermo e si stavano godendo il caldo senza dare fastidio a nessuno, ma gli utenti si sono sentiti in dovere di sminuirla. Non manca chi dice che è bruttina e che non somiglia affatto a sua madre, e chi addirittura ritiene suo padre brutto, e lei come lui. Alcuni commenti parlano addirittura di “schifo” e sostengono che sia diventata famosa solo perché è “la figlia di…”, con chiaro riferimento alla notorietà dei genitori.

Di certo non si può dire che Deva non abbia avuto la strada spianata, ma questo non significa che debba essere ricoperta di odio in questo modo, soprattutto insultandola sull’aspetto fisico. Per fortuna c’è ancora chi ritiene questi comportamenti molto infantili, ma ciò non ha salvato la ragazza dalla pioggia di insulti sul suo profilo.