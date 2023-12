Alessandra Martines, dopo Fantaghirò l’arresto che ha portato alla scomparsa | Meritava una fine migliore

Per tutti Alessandra Martines è stata la Fantaghirò della tv, ma dopo il brutto arresto di lei si è persa ogni traccia.

Alessandra Martines, icona dell’arte e della grazia italiana, ha segnato il panorama dello spettacolo grazie alla sua straordinaria carriera come attrice e ballerina. Famosa per il suo ruolo indimenticabile nella serie televisiva “Fantaghirò”, Martines ha conquistato il cuore del pubblico con la sua bellezza e il suo talento poliedrico.

La sua carriera è stata un viaggio emozionante attraverso il teatro, il cinema e la televisione. Dopo aver ballato con le compagnie tra le più importanti del mondo della danza e del teatro quali il New York City Ballet o il Chicago City Ballet, la Martines viene notata da Gianni Boncompagni nel 1985 che la fa diventare prima ballerina del programma “Pronto, chi gioca?”.

In seguito, Alessandra Martines inizia la sua carriera al cinema recitando anche nel lungometraggio Saremo Felici con coprotagonisti con Amanda Sandrelli e Jo Champa. A teatro si distingue per la sua versatilità e professionalità: insomma, la Martines negli anni ’80 -’90 era davvero un fiume in piena di successi.

Ma è con Fantaghirò che la Martines raggiunge le vette più alte della sua carriera e si aggiudica anche un Telegatto come migliore protagonista nel 1992. Uno dei volti più noti della televisione italiana, però, è tutt’ora in arresto: non si vede più da tempo sul piccolo schermo e i fan storici sono in allarme.

La vita privata di Alessandra Martines

Come già anticipato negli ultimi anni, il pubblico ha notato la sua assenza dalle scene televisive e le motivazioni di questo allontanamento sono rimaste in gran parte sconosciute. Comunque nel privato, Alessandra ha vissuto una vita altrettanto interessante. Dopo un primo matrimonio con un uomo più anziano, ha successivamente legato la sua vita a un compagno più giovane, da entrambi i matrimoni avendo due figli. La sua vita familiare è stata sempre oggetto di curiosità, ma la Martines è sempre stata riservata riguardo ai dettagli più intimi.

Dal 2018, anno dall’ultima separazione dal suo secondo compagno l’attore francese Cyril Descours, non si hanno molte notizie su chi la donna frequenti come se la Martine si fosse rinchiusa in un silenzio sia amoroso che professionale. Il percorso di Alessandro ha subito una vera e propria battuta di arresto ma dietro alcune scelte e questa scomparsa dai riflettori si nasconde qualcosa di profondo e delicato.

L’attivismo e la fede

Infatti, ciò che è noto è che recentemente, la nostra “italiana a Parigi” ha intrapreso un percorso spirituale significativo. Alessandra Martines ha annunciato di aver scoperto la fede grazie alla quale prova a riflettere su un cambiamento profondo nella sua vita. Questa nuova direzione l’ha portata a concentrarsi su progetti umanitari, in particolare sulla creazione di una fondazione per donne sopra i 18 anni in situazioni di difficoltà, offrendo un sostegno completo sia dal punto di vista materiale che emotivo.

È proprio questo nuovo impegno sociale che sembra aver influenzato la sua decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Alessandra Martines ha rinunciato a numerose proposte professionali per dedicarsi a questa causa più significativa. Attivismo e fede: due aspetti essenziali nella vita di Alessandra che potrebbero essere la vera causa dell’arresto della carriera della Martines, almeno in Italia.