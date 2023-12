Loretta Goggi: l’addio straziante ha spezzato la sua vita | Irrecuperabile

Loretta Goggi ricorda spesso il dolore che ha dovuto affrontare in seguito alla drammatica perdita che le ha cambiato la vita.

Loretta Goggi è una delle più grandi artiste dello spettacolo italiano. Cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica e doppiatrice italiana, è amata dagli italiani ancora oggi.

La sua carriera è iniziata negli anni ’60, quando ha iniziato a lavorare come attrice e cantante. Negli anni ’70 ha raggiunto il successo come conduttrice televisiva, conducendo programmi come “Pronto, Raffaella?” e “Fantastico”. Negli anni ’80 ha continuato a lavorare in televisione, conducendo anche il Festival di Sanremo nel 1986.

Ha pubblicato diversi album di successo, tra cui “Maledetta primavera” e “Io canto”. Negli anni ’90 si è dedicata anche al teatro, recitando in diversi musical. Ha inoltre condotto diversi programmi radiofonici e ha continuato a lavorare come doppiatrice. Nel 2008 ha sposato Gianni Brezza, con il quale ha vissuto una storia d’amore durata fino alla morte di lui nel 2011.

Loretta Goggi è un’artista completa e versatile, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento, la sua simpatia e la sua energia. Purtroppo la perdita del suo grande amore è stato un brutto colpo per lei. La coppia era molto amata dai telespettatori: la loro complicità e il loro talento artistico hanno conquistato il pubblico che li ha sempre visti come una coppia perfetta.

Loretta Goggi e Gianni Brezza

Loretta Goggi e Gianni Brezza sono stati una delle coppie più famose e amate dello spettacolo italiano. La loro storia d’amore, nata negli anni ’70 e durata fino alla morte di Brezza nel 2011, è stata un esempio di grande amore e complicità, sia nella vita privata che in quella professionale. I due si sono conosciuti nel 1979, quando Goggi era già una star della televisione italiana. Brezza, coreografo e ballerino di successo, era stato chiamato a lavorare con lei nello spettacolo “Pronto, Raffaella?”. Inizialmente i due non si piacquero, ma col tempo l’attrazione si trasformò in amore.

La loro relazione fu inizialmente clandestina, a causa della differenza d’età tra i due e del fatto che lui era già sposato. Nel 1982 Brezza divorziò dalla prima moglie e si mise con Goggi, con la quale iniziò a collaborare anche professionalmente. Nel 2008, dopo quasi trent’anni di convivenza, Goggi e Brezza si sposarono. La cerimonia fu celebrata in forma privata, con la sola presenza dei familiari e degli amici più stretti. La loro felicità fu però interrotta dalla malattia di Brezza, che nel 2011 fu colpito da un tumore al colon. L’uomo morì il 5 aprile di quell’anno a 74 anni.

Il dolore del lutto

La morte di Brezza è stato un colpo devastante per Goggi che ha sempre dichiarato di non essersi mai ripresa dal suo lutto. L’artista ha comunque continuato a lavorare, portando avanti la sua carriera e il suo impegno nel sociale. Goggi ha confessato in più di un’occasione che non è riuscita del tutto a superare il dolore del lutto.

Quando Brezza se n’è andato, l’artista è stata male per mesi durante i quali faticava addirittura a uscire di casa o camminare. Alla fine, grazie alla sua forza di volontà, è riuscita a farsi coraggio e riprendere in mano la propria vita. L’amore tra Loretta Goggi e Gianni Brezza è stato un amore grande e intenso, che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello spettacolo italiano.