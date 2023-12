Fernanda Lessa, ricaduta nell’alcolismo: scatto violento | “Non mi ricordo niente”

Una situazione davvero drammatica quella di Fernanda Lessa, dopo tanti sacrifici ricade nell’alcolismo e diventa violenta.

La top model si lascia andare a un racconto difficile, ammettendo le sue debolezze e i suoi sbagli passati. Le sue parole hanno davvero colpito e fatto riflettere i telespettatori: dopo un’esperienza drammatica, Fernanda Lessa è ricaduta in un brutto vizio che credeva di aver superato.

Non è facile raccontarsi senza tralasciare difetti e fragilità: questo la top model lo sa bene, ma ha voluto comunque compiere un atto di sincerità nei confronti del pubblico italiano e di se stessa.

Avendo sempre dimostrato di essere una donna molto forte e determinata, in pochi si aspettavano che Fernanda avrebbe avuto una ricaduta. Eppure, la vita a volte non va secondo i piani.

A seguito di un’esperienza davvero traumatica, è ricaduta in un vizio, che con coraggio era riuscita ad eliminare dalla sua vita. Ecco cosa è successo.

Fernanda Lessa: “Volevo farmi del male”

Fernanda Lessa ha avuto l’opportunità di parlare della sua esperienza in occasione de “Le Iene presentano Inside”, una puntata del famoso programma di Mediaset che esplorava proprio il tema delle dipendenze. “Il mio nome è Fernanda Lessa, ho 45 anni e sono un’alcolista. Sono riuscita a stare per quattro anni e tre mesi sobria. Il 5 novembre ho avuto una ricaduta”, ha affermato senza paura di fronte intera.

Alla base delle debolezze umane possono esserci episodi drammatici, come quello che aveva vissuto lei: “Ho perso un’amica cara. È stata una tragedia perché si è tolta la vita”. Fernanda ha spiegato di aver vissuto un doloroso lutto da cui era difficile riprendersi e, proprio in quel momento di debolezza, si è lasciata andare all’alcol. “Dovevo togliere quel peso e allora ho pensato di bere – continua la Lessa -. Sono andata al bar e ho chiesto una vodka liscia. In quel momento sentivo che stavo avvelenando il mio corpo. Sentivo il gusto del veleno, ma volevo farmi del male e allora ho continuato con altri shot”.

La dolorosa perdita

Recentemente, la top model è stata ospite in collegamento durnate una puntata de “La volta buona” e ha parlato del suo rapporto, ormai passato, con l’alcol. Si è accorta di aver perso la bussola quando è stata aggressiva nei confronti delle sue amiche. Un gesto che non avrebbe mai voluto compiere e che l’ha fatta riflettere a lungo.

Quella è stata “la volta buona che ho smesso di bere”, ha detto con fierezza. Fernanda Lessa è la dimostrazione che, con la buona volontà e la giusta determinazione, siamo in grado di superare tutti i nostri limiti, anche quelli che ci sembra impossibili scollarci di dosso.