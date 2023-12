Ricircolo aria, questo pulsante ha una funzione segreta: da adesso lo userai sempre | Molti più soldi in tasca

Finora hai usato in modo errato il pulsante del ricircolo dell’aria, la sua funzione segreta ti cambierà la finanze e addio agli sprechi.

Purtroppo l’auto è un peso per tantissimi italiani: anche se è molto comoda per spostarsi in totale libertà, bisogna fare i conti con i costi che ogni volta sono una sassata.

Oltre al costo del carburante che ormai è alle stelle da mesi e mesi, bisogna considerare anche tutti i costi di manutenzione: più utilizziamo un veicolo, più si usura, e più aumenta la probabilità di dover andare dal meccanico o dall’elettrauto per qualche problemino.

Se ci aggiungiamo poi l’assicurazione, ecco che avere un auto in molti casi è più un problema che un vantaggio. Ci sono però dei modi, spesso sconosciuti ai più, che possono aiutarci a risparmiare una notevole somma di denaro.

È il caso del pulsante di ricircolo dell’aria: molti non lo sanno, ma ha una funzione particolare che consente di risparmiare e farci arrivare a fine mese con meno preoccupazioni.

I segreti delle auto

Nelle nostre auto ci sono tanti “segreti” dei quali veniamo a conoscenza solo dopo molto tempo e che, se li avessimo conosciuti prima, ci avrebbero cambiato la vita. Nei veicoli, per esempio, ci sono moltissimi vani pensati per riporre oggetti di qualsiasi tipo, persino gli occhiali da sole o gli ombrelli, e anche diversi ganci per assicurare le cose che stiamo trasportando, soprattutto nel bagagliaio.

E poi ci sono dei pulsanti che abbiamo sempre davanti agli occhi ma che non abbiamo mai usato perché non sapevamo a cosa servissero e non volevamo “rischiare” di attivare qualche strana funzione. Un esempio è il pulsante di ricircolo, utile non solo per bloccare odori sgradevoli provenienti dall’esterno, ma anche per risparmiare sul carburante.

La funzione segreta del pulsante di ricircolo dell’aria

Nell’ottica di risparmiare, è fondamentale conoscere questa funzione segreta del ricircolo dell’aria. Diciamo “segreta” perché stranamente sono in pochi a conoscerla, quando in realtà si tratta di una funzione che dovremmo conoscere tutti per risparmiare un sacco di carburante. Il fatto è che, attivando il ricircolo, l’aria da fuori non entra quindi non serve azionare il condizionatore per portarla alla temperatura di cui abbiamo bisogno.

Bisogna inoltre considerare che, non entrando l’aria esterna, i filtri anti-polvere non entrano in funzione. E tutto questo va a giovare sul consumo di carburante: meno funzioni attiviamo nell’auto, meno il nostro veicolo consuma, e quindi risparmiamo notevolmente sulla benzina. A fine mese questo risparmio incide notevolmente sulle finanze, quindi è il caso di cominciare ad attivare più spesso il ricircolo dell’aria, soprattutto se viaggiate molto per lavoro.