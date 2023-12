Pensioni 2024, l’assurdo rialzo del 5,4%: firmato il decreto | Adesso si piange di…

Arriva una notizia eccezionale per le pensioni, con il 2024 più soldi sin da subito con l’aumento del 5,4%, il decreto è stato firmato.

Le pensioni sono sempre un tasto dolente: i pensionati sostengono che ricevono troppo poco, e chi invece sta ancora lavorando non sa nemmeno a che età riuscirà ad andare in pensione.

Oggi ci troviamo in un momento storico molto difficile, con costi che continuano ad aumentare e gli stipendi e le pensioni che rimangono sempre gli stessi.

Sono in tantissimi gli italiani che faticano ad arrivare a fine mese e devono purtroppo rinunciare a beni e servizi di prima necessità. La situazione sta diventando drastica ed è necessario agire il prima possibile.

Il governo ha così approvato un decreto che aumenterà le pensioni del 5,4%, un aiuto concreto che potrà aiutare milioni di pensionati. Ecco come funziona e a chi spetta.

Le pensioni in Italia

Se vogliamo essere oggettivi, il nostro sistema pensionistico è uno dei più sbilanciati tra quelli dell’Unione Europea. A dirlo è l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE): secondo l’ultimo report dell’ente, il nostro Paese ha la spesa pensionistica più alta in percentuale al PIL e alla spesa pubblica. Si parla infatti del 16% del PIL italiano, pari a 322 miliardi di euro. Inoltre, un altro dato abbastanza sconcertante è che le pensioni forniscono un reddito in media più alto di quello che spetta ai lavoratori.

Non parliamo poi dell’età in cui ci si aspetta di andare in pensione: se in Paesi come la Slovenia e il Lussemburgo l’età media di chi va in pensione è 62 anni, in Italia questo numero sale a 71 anni per chi è entrato nel mondo del lavoro nel 2022. C’è proprio da piangere! Ma dal governo è arrivato un segnale che fa ben sperare i pensionati.

Il decreto

Il 2024 si aprirà quindi con un’ottima notizia: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato un aumento del 5,4% per le pensioni, per aiutare gli italiani ad affrontare la crescente inflazione. Si tratta di una percentuale di incremento che vale per coloro che ricevono quattro volte il minimo di legge (563,74 euro nel 2023) o meno. Chi riceve una pensione maggiore, avrà un incremento minore, applicato per scaglioni. Gli anziani finalmente piangono i commozione e gioia, un aiuto concreto.

Il prossimo anno il minimo di pensione sarà di 598 euro, mentre l’assegno sociale salirà dai 503 euro attuali a 534. Si tratta di un aumento piuttosto contenuto, ma comunque è un buon segnale da parte del governo. Sicuramente sarà un bell’aiuto per coloro che faticano ad arrivare a fine mese, anche se rimarranno comunque delle difficoltà oggettive. Speriamo che il prossimo anno arrivino anche altri aiuti che possano fare la differenza.