Albano Carrisi perde la testa, al ristorante alza le mani: finisce nel sangue | Violenza inaudita

Situazione pericolosa per Albano Carrisi, dopo il commento al ristorante perde la testa e finisce molto male.

Siamo abituati a vederlo sempre sorridente e pacato, ma questa volta Albano Carrisi ci ha davvero stupito. Il cantante di Cellino San Marco ha mostrato il lato più oscuro del suo carattere per via di uno spiacevole episodio avvenuto in un ristorante di Milano.

Non è riuscito a trattenersi e ha sbottato, utilizzando parole forti. I presenti hanno temuto per la sua incolumità, visto che il cantante era talmente arrabbiato e nervoso da essere arrivato ad alzare le mani nei confronti di un’altra persona. Insomma, una situazione al limite dell’immaginabile per lui, che di solito non appare così.

Questo episodio ci ha fatto conoscere un altro lato di Albano Carrisi che, ricordiamo, da anni ormai ha cambiato vita familiare, affiancandosi alla bella Loredana Lecciso. Ma cosa gli è successo e perché ha avuto una reazione così forte?

“Non ci ho visto più”. Inizia così il racconto di Carrisi che, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha vuotato il sacco sull’accaduto. Dalle sue parole si deduce il dispiacere di non essere riuscito a controllarsi, ma il cantante ha perso il lume della ragione per un motivo ben preciso, che l’ha ferito nel profondo.

Il racconto del cantante

La sua sincerità nel raccontare quanto è successo è disarmante e testimonia ancora una volta quanto Albano sia pronto a prendersi le sue responsabilità. Per capire bene perché si è fatto travolgere dall’istinto bisogna fare un passo indietro e tornare alle origini della sua carriera.

Forse non tutti sanno che arriva da una famiglia umile e ha dovuto fare molti sacrifici per diventare il cantante che è oggi. La sua determinazione gli ha permesso fin da giovanissimo di raggiungere tutti i suoi obiettivi: basta pensare che quando era solo un’adolescente ha lasciato la sua amata Puglia per trasferirsi a Milano.

Albano Carrisi insultato

Appena arrivato al Nord, Albano ha dovuto svolgere dei lavori precari che gli permettevano a malapena di pagarsi l’affitto. “Dormivo in cantiere, in una stanza al pianterreno, alla luce di quattro candele. Ma non mi pagavano. Ero rimasto con mille lire”, ha raccontato nell’intervista. Proprio in quel periodo è avvenuto lo spiacevole episodio, che ha fatto emergere la sua parte più istintiva, segnandolo per sempre. Albano Carrisi è stato insultato in pubblico per via delle sue origini meridionali: un’offesa troppo grande, difronte la quale non è riuscito a trattenersi.

Etichettato con la nomina di “terrone” da un altro uomo, il cantante è finito nel bel mezzo di una violenta discussione, sfociata poi in una vera e propria rissa. Nell’intervista al Corriere ripercorre quel brutto momento, ammettendo di aver alzato le mani: “Non ci ho visto più. Li ho chiusi in una stanza e li ho menati. E ho cambiato ristorante”, ha detto.