Attenzione a IT alert, dilaga in queste ore la truffa: dati bancari rubati | Svuotano i conti

La Protezione Civile ha diramato l’allerta per la truffa che sta girando in queste ore sui messaggi IT alert, ti svuotano il conto.

Più la tecnologia si sviluppa, più si sviluppano le tecniche degli hacker per rubare i soldi agli utenti. Quella delle ultime ore è talmente diffusa che persino la Protezione Civile ha deciso di intervenire per mettere in allerta tutti coloro che navigano con gli smartphone.

Ne abbiamo sentite tante e ogni giorno ne escono di nuove, ma questa truffa è così studiata bene da sembrare reale. Dietro ci sono menti intelligenti che hanno studiato a tavolino il modo di svuotare i conti degli utenti.

Purtroppo, siamo tutti a rischio: basta avere uno smartphone con la connessione a internet per diventare una possibile vittima. L’unico modo per proteggersi è conoscere come funziona la truffa e saper distinguere i messaggi dei truffatori. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Se ricevete questo messaggio, fate davvero molta attenzione perché basterà cliccarci sopra per dare accesso a tutti i vostri dati. La cosa peggiore è che questi truffatori fanno leva sulla paura delle persone.

L’ultima truffa telefonica: ecco come riconoscerla

Il testo del messaggio inviato dagli hacker è il seguente: “A causa della possibile eruzione di un vulcano potrebbe verificarsi un terremoto nazionale. Scarica l’app per tenere d’occhio se la regione potrebbe essere colpita”. Non fatevi ingannare dal testo, ma soprattutto non cliccate scaricate sul link che vi riporterà a un file chiamato IT- Alert.apk.

Cliccandoci, verrò scaricata sul vostro dispositivo un’applicazione speciale, che permetterà a un gruppo di hacker di accedere a tutti i vostri dati. Una volta scaricata l’app, infatti, otterranno le vostre password e potranno accedere in pochi click persino al vostro conto bancario. È questa l’ultima truffa che sta svuotando i portafogli degli italiani. In tantissimi, disperati, si sono rivolti alle autorità locali, che hanno mobilitato persino la Protezione Civile.

Come comportarsi per evitare di essere hackerati

La cosa peggiore di questa truffa è che le vittime non si accorgono di nulla, perché l’app lavora senza inviare notifiche: non verrete aggiornati nemmeno sul prelievo dei vostri soldi o su eventuali acquisti effettuati da terze persone. Insomma, è una truffa terribile che lavora in incognito: basta un click per cadere nella trappola.

L’unico modo per evitare di essere truffati è informarsi e scaricare un buon antivirus. Tuttavia, persino questo può non bastare: ecco perché è fondamentale evitare di cliccare su messaggi provenienti da mittenti sconosciuti. Prima di dare accesso ai vostri dati, il consiglio è sempre quello di fare un giro sul web per controllare se si tratta di una truffa.