Allerta Google, cancellati migliaia di account Gmail: se hai ricevuto questa notifica non buttarla | Italiani disperati

Un avviso specifico di Gmail avvisa dell’eliminazione degli account, molti lo hanno ignorato e si sono ritrovati rovinati.

Il fenomeno ha colpito moltissimi account di Google creando molti danni agli utenti, ma purtroppo pochi ne parlano in rete, ecco perché tante persone non sono a conoscenza di quanto sta accadendo negli ultimi giorni.

Su un account di posta elettronica gli utenti conservano moltissimi dati, a partire dalle foto fino alle mail importanti. Perderlo per sempre vuol dire perdere anche i documenti personali, e questo comporta di riflesso problemi anche dal punto di vista lavorativo.

Ecco perché ciò che sta accadendo nelle ultime ore è davvero allarmante ed è bene informarsi per non ritrovarsi in spiacevoli situazioni da cui è difficile uscire.

La notizia è stata improvvisa e ha colto di sorpresa moltissimi utenti, che non sono stati ben informati a riguardo. Google ha comunicato che, a partire da dicembre, procederà con la progressiva cancellazione di numerosi account. Questo vuol dire che tutti siamo in pericolo. Ma perché è stata presa questa decisione?

La strategia di Google

Google ha deciso di procedere in questo modo drastico per un motivo ben preciso. Il rischio di hackeraggio è sempre più alto negli ultimi anni e l’azienda statunitense sta cercando la soluzione per ridurlo. Per assicurarsi che i malintenzionati non hackerino altri account, bisogna eliminare prima di tutto i loro profili.

Per farlo, Google cancellerà a tappeto una serie di account considerati pericolosi. L’intenzione è quella di eliminare il problema alla radice. Se vi state preoccupando, non temete: sarà loro premura mandare una mail alle persone coinvolte per informarle. Il rischio è che la comunicazione finisca nello spam e passi inosservata agli utenti, quindi ecco cosa dovreste fare.

Come evitare di perdere i dati

Se volete evitare di perdere tutti i dati, allora sarebbe meglio fare il trasferimento dei file più importanti su una chiavetta o un hard disk. Questo è l’unico modo per assicurarsi di non perdere tutti i propri documenti. L’altro consiglio è quello di leggere tutte le mail e controllare anche nello spam se vi arrivano comunicazioni ufficiali da leggere.

Visto che siamo già nel mese di dicembre, è bene fare molta più attenzione ai messaggi che ci arrivano da parte del team di Google. Ovviamente, tutti gli account utilizzati giornalmente verranno mantenuti perché non considerati sospetti. Insomma, se siete utenti regolari e agite nel nome della legge non dovete preoccuparvi, perché è improbabile che venga eliminato proprio il vostro acccount.